Des manifestants israéliens appellent à la libération immédiate de la famille Bibas

Pour la tante d'Ariel et Kfir, le retard dans la libération de sa famille participe de la guerre psychologique du Hamas

Alors que le pays en émoi apprenait lundi par la voix du porte-parole en langue arabe de Tsahal, Avichai Adraee, que la famille Bibas était détenue dans la ville de Khan Younes par une faction terroriste palestinienne distincte du Hamas, de nombreux israéliens ont manifesté mardi à Tel-Aviv, des ballons orange à la main, pour réclamer la libération immédiate d’Ariel (4 ans), de Kfir (10 mois), et de leur mère Shiri, enlevés à Nir Oz le 7 octobre.

S’adressant au gouvernement israélien au nom de sa famille, la tante de Kfir et d’Ariel, a déclaré aujourd’hui : "J’appelle le gouvernement israélien, le Qatar et l'Égypte et tous ceux impliqués dans cette négociation et cet accord à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour inclure la famille Bibas dans l'accord de trêve en cours, afin qu’elle soit libérée dès que possible."

Dans une vidéo filmée le 7 octobre par les terroristes eux-mêmes, on voit Shiri le regard épouvanté, tenant ses deux bébés roux dans une couverture, avant d’être tous les trois amenés à Gaza. Aujourd’hui âgé de 10 mois, Kfir est le plus jeune israélien pris en otage le 7 octobre. Sa photo, tenant un hochet entre ses mains, a fait le tour du monde. Chaque soir, les israéliens retiennent leur souffle en espérant les voir enfin libérés. "Nous espérons qu'ils ne sont pas détenus comme un trophée" a déclaré, inquiète, Ofri Bibas.

Yarden Bibas, le père des enfants fait également partie des otages. Sorti de sa maison le samedi noir pour défendre le kibboutz, il a ensuite été vu sur une photo prise à Gaza, la tête en sang après avoir été frappé par un marteau, entouré d'une foule de terroristes.