Un échange de tous les otages contre tous les prisonniers sécuritaires n'est pas envisagé (source israélienne)

Au Qatar, les négociateurs discutent d'une prolongation de la trêve afin de libérer d'autres otages

Les rumeurs d’une proposition visant à libérer tous les otages israéliens en échange de tous les prisonniers sécuritaires détenus en Israël et la fin des combats à Gaza, ont été sèchement balayées par des responsables de l’appareil politique. "Nous ne perdons pas de vue l'objectif. Le retour des otages et la destruction des capacités militaires et politiques du Hamas sont deux objectifs parallèles, l'un ne remplace pas l'autre", ont-ils affirmé. De son côté, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a réagi à cette proposition, affirmant qu’il n’hésiterait pas renverser le gouvernement si elle était acceptée.

En Israël, l'opinion prévaut qu'une extension de la trêve de quelques jours est réalisable. Toutefois, les autorités israéliennes réfutent fermement les déclarations du Hamas qui prétend ignorer l'emplacement de certains otages. Elles exigent que le Hamas rapatrie d'autres otages relevant de considérations humanitaires. Dans les discussions visant à élargir l'accord actuel, une des priorités est la libération des pères de famille dont les proches ont déjà été libérés de captivité.

Le chef du Mossad, David Barnea, le chef de la CIA William Burns, le Premier ministre du Qatar Mohammed Al-Thani et le chef du renseignement qatari se sont rencontrés aujourd'hui à Doha, pour discuter de la prochaine étape du cadre pour la libération des otages. Pour la première fois, le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, a également rejoint le sommet restreint, une démarche décrite par les Israéliens comme "très importante" pour parvenir à une percée.

Les responsables ont discuté de la prolongation de la trêve afin de libérer d'autres otages dans le cadre des dix jours approuvés par le gouvernement. Ils envisagent également d'établir des mécanismes pour des accords plus étendus, qui pourraient inclure la libération de jeunes hommes et de soldats. Le chef du Mossad a affirmé avec fermeté qu'Israël ne céderait pas jusqu'au retour de tous les otages.