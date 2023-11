Les habitants des kibboutz du sud demandent l'éradication du Hamas et le retour de tous les otages

"La condition sine qua non au retour des habitants des kibboutz en bordure de Gaza et des villes du sud est l'éradication de l'organisation terroriste meurtrière du Hamas", a déclaré le porte-parole du kibboutz Be'eri, Alon Pauker. "Il est important que les pays du monde comprennent qu'il Il n’y a pas deux camps égaux ici. Il y a un État et il y a une organisation terroriste cruelle qui a assassiné et kidnappé en masse des citoyens innocents, et ils ne feront pas partie de la solution. L’armée israélienne s’est lancée dans une guerre juste, à nulle autre pareille pour récupérer les otages et éliminer le Hamas. Nous sommes tous derrière elle", a-t-il ajouté.