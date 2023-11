Pressions sur Israël pour une prolongation de la trêve ouvrant la voie au cessez-le-feu

Un cessez-le-feu à long terme pourrait impliquer la libération de tous les otages, y compris les soldats, ainsi que la démilitarisation du Hamas

Les principaux négociateurs de l'accord entre Israël et le Hamas poussent les deux parties à prolonger encore la trêve à Gaza, et à entamer des pourparlers qui mettraient fin à la guerre, ont déclaré des responsables égyptiens et qataris cités par le Wall Street Journal.

Selon les termes des négociations en cours, un cessez-le-feu à long terme pourrait impliquer la libération de tous les otages, y compris les soldats, ainsi que la démilitarisation du Hamas, en échange de la libération de milliers de prisonniers palestiniens.

Signe du sérieux de ces négociations, l'arrivée au Qatar mardi du directeur de la CIA, William Burns, du chef du Mossad, David Barnea et du chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel.

Jusqu'ici, responsables israéliens et américains continuent toutefois d'affirmer que les combats reprendront dès la fin de la trêve, l'État hébreu réaffirmant chaque jour sa volonté d'aller au bout de ses objectifs dans la bande de Gaza, à savoir l'éradication des capacités militaires et politiques du Hamas.

Washington a toutefois envoyé un message très clair à Jérusalem mardi, exigeant que les prochaines opérations dans le sud du territoire palestinien n'incluent aucun déplacement de civils. L’administration Biden exhorte par ailleurs les Israéliens à mener dorénavant leurs frappes aériennes avec des munitions de précision, tout en veillant à ce que les infrastructures civiles telles que les hôpitaux et les réseaux électriques et d’égouts ne soient pas ciblées, selon des responsables américains.