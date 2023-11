Gaza : le G7 appelle à une prolongation de la trêve

"Nous demandons instamment la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages"

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé mercredi à la libération de tous les otages du Hamas. Ils ont également réaffirmé le droit d'Israël à se défendre, tout en saluant la trêve qui permet l'afflux d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ils se sont ainsi prononcés en faveur d'une prolongation de la pause dans les combats, afin de favoriser la libération d'un plus grand nombre de personnes kidnappées et l'acheminement d'une aide humanitaire plus importante.

"Nous saluons la libération de certains des otages capturés le 7 octobre par le Hamas et d'autres organisations terroristes, et la récente pause dans les hostilités qui a permis à une aide humanitaire d'atteindre les civils palestiniens à Gaza. En tant que membres du G7, nous demandons instamment la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages", ont déclaré dans un communiqué commun les chefs de la diplomatie du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis ainsi que le Haut Représentant de l'Union européenne.

"Nous soulignons le droit d’Israël à se défendre et à défendre son peuple, conformément au droit international, alors qu’il cherche à empêcher une répétition des attaques du 7 octobre", poursuit la déclaration.

"Nous apprécions le leadership des États-Unis et des pays de la région, en particulier du Qatar et de l’Égypte, ainsi que leurs efforts inlassables pour garantir cette pause et les futures. Nous soutenons les efforts importants déployés par les Nations Unies pour coordonner la fourniture de l’aide humanitaire pendant cette pause. Cet arrangement constitue une étape cruciale vers le rapatriement de tous les otages restants, et la réponse à toute l’ampleur de la crise humanitaire en cours à Gaza. Nous soutenons la prolongation de cette pause et de futures pauses si nécessaire pour permettre d’intensifier l’assistance et de faciliter la libération de tous les otages", ont encore dit les ministres des Affaires étrangères.

Ils ont enfin appelé les Houthis à cesser de menacer la navigation internationale en mer Rouge, et à libérer les membres d'équipage du navire attaqué le 19 novembre.

"Nous appelons toutes les parties à ne pas menacer ou entraver l’exercice légal des droits et libertés de navigation par tous les navires. Nous appelons en particulier les Houthis à cesser immédiatement les attaques contre les civils et les menaces contre les voies de navigation internationales et les navires commerciaux et à libérer le M/V Galaxy Leader et son équipage, illégalement saisis dans les eaux internationales le 19 novembre."