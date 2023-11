Adolescente libérée avec son chien : tous les leviers sont bons pour la propagande du Hamas

L'animal était activement recherché par le père de Mia, qui souhaitait qu'il soit à la maison lors du retour tant espéré de la jeune fille

L'image a surpris et ému. Mia Leimberg, 17 ans, libérée par le Hamas mardi, est sortie de captivité avec son chien dans les bras. Le monde a ainsi découvert que l'animal avait été kidnappé le 7 octobre, en même temps que sa maîtresse. Ceci alors qu'il était activement recherché par la famille Leimberg qui, le croyant perdu, multipliait les efforts pour le retrouver afin qu'il puisse être à la maison lors du retour de l'adolescente.

Comme l'ont expliqué les proches de Mia, une grande histoire d'amour lie la jeune fille à son chien, un Shih Tzu prénommé Bella, arrivé dans la famille qui vit à Jérusalem il y a cinq ans. Dans un appel publié sur Facebook, Moshe, le père de Mia, avait ainsi demandé de l'aide pour retrouver le chien, et prié les internautes d'en diffuser la photo. "Je veux que Bella attende Mia et Gabriela à leur retour à la maison", avait-il expliqué.

Le 7 octobre, Mia et sa mère Gabriela se trouvaient au kibboutz Nir Itshak près de Gaza, où elles rendaient visite à Clara, la sœur de Gabriela. Le père, Moshe, était lui resté à Jérusalem. Les trois femmes ainsi que le partenaire de Clara, Norberto Luis, ainsi que le frère de Clara et Gabriela, Fernando, ont alors été kidnappées par le Hamas. Alors que les deux sœurs et l'adolescente ont été libérées mardi, les deux hommes sont toujours en captivité.

Si on imagine aisément que la présence de son animal a été un précieux soutien psychologique pour Mia durant sa captivité de 54 jours, il n'en reste pas moins que l'on s'interroge sur les intentions du Hamas, qui s'est attaché à kidnapper ce chien et à le maintenir en vie. Dans la propagande acharnée qu'il mène pour apparaître comme "humain" vis-à-vis des personnes kidnappées, nul doute que les images de Mia libérée avec son animal font également partie de cette auto-promotion du groupe terroriste.