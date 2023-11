"Progrès significatifs" dans les négociations entre Israël et le Hamas au Qatar

Les chefs du Mossad et de la CIA se sont réunis avec le médiateur qatari pour discuter de la libération de tous les otages israéliens, incluant les soldats

Les négociations entre Israël et le Hamas ont progressé de manière significative au Qatar, selon des informations rapportées par le Washington Post. Les chefs du Mossad, David Barnea et de la CIA, William J. Burns, se sont réunis mardi avec le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani qui sert de médiateur, pour discuter d'un plan de libération de tous les Israéliens retenus prisonniers à Gaza, y compris les soldats. La stratégie de négociation "plus pour plus" continue d'être le modèle de référence pour Israël et le Hamas, comme l'indique une source étroitement associée aux pourparlers, selon le journal américain.

Avshalom Sassoni/Flash90 Le chef du Mossad, David Barnea

Bien que rien ne soit encore près d'être finalisé, il existe une volonté mutuelle de négocier un accord global comprenant la libération de tous les prisonniers israéliens. Cette libération interviendrait contre un cessez-le-feu prolongé, la libération d'autres détenus palestiniens et une aide humanitaire accrue pour les habitants de Gaza.

Tout comme la réunion décisive du 8 novembre, ce récent dialogue a permis de définir des catégories pour les futures libérations d'otages israéliens. Ces groupes comprennent les hommes âgés exemptés du service militaire de réserve, les femmes soldats, les hommes réservistes, les hommes soldats en service actif et les dépouilles des Israéliens qui ont péri avant ou pendant leur captivité.

Tom Williams/Pool via AP Le chef de la CIA, William (Bill) Burns

Le Hamas se serait montré disposé à négocier sur les cinq catégories, mais les détails spécifiques de l'échange, tels que les quotas de libération quotidiens et le ratio de prisonniers palestiniens pour chaque prisonnier israélien, doivent encore être finalisés. Si le Hamas est responsable de la plupart des otages, d'autres groupes, dont le Jihad islamique et des factions terroristes plus petites, en détiennent également, suscitant des inquiétudes quant à leurs conditions de détention.