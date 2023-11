Après de fausses accusations visant Israël, Gigi Hadid fait son mea culpa

"En tant que personne d'origine palestinienne, les nouvelles et les images déchirantes sans fin en provenance de Gaza sont très douloureuses"

Gigi Hadid fait son mea culpa. Quatre jours après avoir publié un post sur Instagram accusant Israël d'emprisonner des enfants palestiniens innocents et de les maltraiter, le top model américain d'origine palestinienne a admis avoir relayé trop rapidement ces informations, sans en avoir vérifié la véracité. Dans un nouveau post publié mardi, elle a ainsi présenté ses excuses.

THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Gigi et Bella Hadid

"En tant que personne d'origine palestinienne", a écrit le mannequin, "les nouvelles et les images déchirantes sans fin en provenance de Gaza sont très douloureuses. Il est important pour moi de partager des histoires vraies sur les difficultés que les Palestiniens endurent. Mais ce week-end, j'ai partagé quelque chose que je n'avais pas suffisamment vérifié. Je voulais montrer la manière dont le droit international est subverti par le gouvernement israélien. Dans ce cas, j'ai essayé de souligner comment les enfants palestiniens arrêtés par Tsahal ne bénéficient souvent pas des mêmes droits qu'un enfant israélien accusé du même crime. Malheureusement, j'ai utilisé le mauvais exemple pour le souligner et j'en suis désolée."

"Je me préoccupe des droits de l'homme. C'est pourquoi je tiens également à réitérer qu'attaquer quiconque, y compris les Juifs bien sûr, n'est jamais acceptable. Prendre des gens innocents en otage n'est jamais acceptable. Faire du mal à quelqu'un parce qu'il est juif n'est jamais acceptable. Une même personne, moi y compris, peut vouloir la liberté et un traitement humain pour les Palestiniens, et vouloir également la sécurité pour le peuple juif", a-t-elle poursuivi, avant de conclure : "Peu importe quel est le crime, quand on parle de démocratie, tout le monde devrait avoir les mêmes droits - et un enfant palestinien, même s'il est accusé d'un crime horrible, mérite les mêmes droits qu'un enfant israélien dans les mêmes circonstances."

La semaine dernière, Gigi Hadid, qui compte des millions de followers sur les réseaux sociaux, avait rapporté une histoire selon laquelle un garçon de 12 ans avait été "kidnappé" par Israël et détenu "dans des conditions inhumaines" pendant huit ans. Elle accusait notamment l'armée de l'avoir torturé et violé.

Tout comme sa sœur, Bella Hadid, la jeune femme n'en est pas à son premier fait d'armes sur le sujet. Les deux top models relaient assez régulièrement des faits inexacts concernant les opérations militaires de Tsahal dans la bande de Gaza, ainsi que la condition des Palestiniens. Il y a quelques semaines leur père, Mohammed Hadid, un businessman d'origine palestinienne, n'avait quant à lui pas hésité à comparer Israël à l'Allemagne nazie.