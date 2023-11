"Sinwar est un leader cruel qui hait profondément les Juifs" (ancien responsable du Shin Bet)

Mica Kobi a affirmé à la radio israélienne que le chef du Hamas a lui-même tué une quinzaine de Palestiniens par le passé

Un ancien haut responsable du Shin Bet qui a approché le chef du Hamas, Yahya Sinwar, à l'époque où celui-ci était prisonnier dans les geôles israéliennes, a affirmé mercredi lors d'une interview à la radio Kan Reshet Bet que l'instigateur présumé des attaques du 7 octobre est "le leader le plus cruel de tous, qui hait profondément les Juifs". Mica Kobi connaît particulièrement Sinwar pour l'avoir interrogé pendant des heures lorsque celui-ci était détenu en Israël, entre 1989 et 2011, avant sa libération dans le cadre de l'accord visant à récupérer le soldat Gilad Shalit.

Je peux vous citer 15 cas de meurtres de Palestiniens uniquement, qu'il a commis de ses propres mains, en prison, avec un rasoir et une machette

L'ancien responsable a affirmé qu'"il avait du mal à croire les témoignages rapportant que le dirigeant du Hamas était allé voir des captifs en détention pour parler avec eux".

Mohammed ABED / AFP Yahia al-Sinwar (C), le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, le 14 avril 2023

"(Sinwar) n'aime pas non plus les membres de son peuple. Je peux vous citer 15 cas de meurtres de Palestiniens uniquement, qu'il a commis de ses propres mains en prison, avec un rasoir et une machette. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas marié, il a répondu qu'il était marié au Hamas", a raconté Mica Kobi. L'ancien du Shin Bet a également affirmé que Sinwar avait pris la peine d'apprendre l'hébreu "pour mieux connaître l'ennemi."

Mica Kobi a aussi évoqué la possibilité qu'Israël le capture, affirmant : "Ce ne sera pas facile, il ne se rendra pas et il se battra jusqu'à la dernière balle, mais nous le capturerons, je pense que nous sommes assez proches de lui". Il a enfin estimé que les négociations avec Sinwar pour la libération des otages restants seraient compliquées. "Sinwar est un menteur et un escroc qui nous trompe. Je ne pense pas que tous les otages seront libérés dans le cadre d'un accord avec Sinwar".