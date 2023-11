Yocheved Lifschitz, ex-otage militante pour la paix, a interpellé Sinwar dans un tunnel de Gaza

"Sinwar était avec nous trois ou quatre jours après notre arrivée", a relaté l'ex-otage de 85 ans au journal Davar

Yocheved Lifschitz, l'une des premières otages a avoir été libérée par le Hamas le mois dernier, a confirmé avoir rencontré le chef du Hamas Sinwar lorsqu'elle était en captivité dans un tunnel de la bande de Gaza. Elle dit n'avoir pas hésité à lui demander des comptes, le questionnant sur le fait que les terroristes s'en étaient pris à "des gens comme elle", "qui ont toujours activement milité pour la paix et pour les droits des Palestiniens".

"Je lui ai demandé s'il n'avait pas honte d'avoir fait une telle chose à des gens qui ont toujours soutenu la paix ? Il n'a pas répondu. Il est resté silencieux."

Selon les informations communiquées par plusieurs ex-otages, le chef du Hamas, qui a appris l'hébreu lors de ses 17 ans de captivité dans les prisons israéliennes, a ainsi rendu visite aux otages afin d'évaluer leurs conditions de détention. S'adressant directement aux personnes enlevées, il s'est présenté puis leur a demandé leurs noms, avant de leur dire de ne pas avoir peur, les assurant "qu'aucun mal ne leur serait fait".

Courtesy: Jenny Yerushalmi, Ichilov Hospital spokesperson Former hostage Yocheved Lifshitz speaks with her children after having been released by Hamas.

La conférence de presse donnée par Yocheved Lifschitz le 24 octobre, au lendemain de sa libération, avait été vivement décriée en Israël, en raison de ses commentaires jugés trop indulgents envers ses ravisseurs. Selon d'autres, les propos de la dame âgée avaient été dictés par volonté de protéger son mari, encore en captivité.

Après avoir décrit les conditions brutales de son enlèvement, "une horreur qu'elle n'aurait jamais cru possible" selon ses mots, l'octogénaire avait ainsi souligné le "relatif" bon traitement dont elle avait bénéficié en captivité.

"Quand on est arrivés là-bas, ils nous ont dit qu'ils croyaient dans le Coran et qu'ils ne nous feraient pas de mal. Nous étions cinq personnes du même kibboutz et on nous a mis dans une pièce à part, avec un garde armé pour chacun. Un médecin est ensuite venu nous voir et nous a donné les médicaments dont nous avions besoin. Le médecin revenait nous voir tous les deux ou trois jours (...)", avait-elle raconté.

Depuis sa libération, Yocheved Lifschitz, habitante du kibboutz Nir Oz, est mobilisée pour obtenir la libération de son mari, Oded. Elle se trouvait notamment à la manifestation de mardi devant le quartier militaire de la Kirya à Tel-Aviv.