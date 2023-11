Une enquête de la BBC révèle des détails sur la préparation de l'attaque du 7 octobre

Plusieurs exercices ont été menés à Gaza au cours des trois dernières années, certains simulant une infiltration en Israël et la prise d'otages

Au moins cinq factions armées et organisations terroristes ont rejoint le Hamas dans l'attaque terroriste du 7 octobre, selon une enquête de la BBC. D'après l'enquête, qui se base sur des photos, des enregistrements vidéo et d'autres sources ouvertes, les organisations terroristes de Gaza se préparaient au massacre depuis 2020, réalisant de nombreux exercices conjoints simulant les objectifs et le plan de l'attaque.

"Un jour avant l'attaque, j'ai vu des gens avec des cartes", a déclaré l'une des soldates. "J'ai dit à tout le monde : "Quelque chose va se passer"

L'investigation des journalistes révèle des informations déjà partiellement connues, mais apporte un éclairage supplémentaire sur les préparatifs méticuleux et communs des factions terroristes. Au cours des trois dernières années, plusieurs grands et significatifs exercices ont été menés à différents endroits dans la bande de Gaza, parfois très proches de la barrière frontalière. Ces exercices simulaient une infiltration en territoire israélien, un raid sur des bases militaires, et la prise d'otages.

Les sites d'exercice dans le nord de la bande se situaient dans un centre d'entraînement spécial, à 1,6 km des postes d'observation de l'armée israélienne. Creusés dans le sol à plusieurs mètres de profondeur, ils n'étaient pas complètement exposés aux postes d'observation israéliens, mais les nuages de fumée et les explosions émanant des exercices étaient clairement visibles. Le journal Mahadoura Merkazit a rapporté que des soldates observatrices de Tsahal dans la région de Gaza ont alerté leurs supérieurs d'une activité suspecte des militants du Hamas le long de la frontière avant l'attaque. "Un jour avant que tout se passe, j'ai vu des gens avec des cartes", a déclaré l'une des soldates. "J'ai dit à tout le monde : "Quelque chose va se passer, je les vois préparer des choses'."

AP Des terroristes du Hamas transportent à moto un otage du kibboutz de Kfar Azza vers la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

La BBC cite aussi Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, annonçant le 29 décembre 2020 le premier de quatre grands exercices, symbolisant "un message clair et témoignant de l'unité entre les factions armées de la bande de Gaza". Selon l'enquête, au moins cinq organisations terroristes, distinctes de l'aile militaire du Hamas, ont participé au massacre du 7 octobre et aux exercices militaires conjoints précédents. Selon les estimations de l'appareil sécuritaire, près de 3 000 terroristes et "civils" de Gaza sont entrés en territoire israélien le 7 octobre, mais seulement environ 1 500 d'entre eux appartenaient à l'aile militaire du Hamas.