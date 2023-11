L'acteur de Fauda et soldat à Gaza Idan Amedi appelle à la poursuite de la guerre

L'artiste s'est dit prêt à mettre sa carrière en suspens "pendant un an" si nécessaire jusqu'à l'élimination du Hamas

Le musicien et acteur Idan Amedi, qui sert en tant que réserviste de Tsahal dans la bande Gaza depuis le 7 octobre, a appelé à la poursuite de la guerre afin d'éliminer le Hamas. Celui qui s'est fait connaître mondialement grâce à son rôle dans la série "Fauda", a publié mardi un post Instagram le montrant au kibboutz Kfar Aza, l'un des plus touchés par les attaques terroristes, avec en légende un véritable plaidoyer pour aller jusqu'au bout dans l'éradication du Hamas et du Hezbollah, à la mémoire des victimes et afin de restaurer la sécurité des citoyens israéliens. Pour mener à bien ces objectifs, l'artiste s'est dit prêt à mettre sa carrière en suspens "pendant un an" si nécessaire.

"Je n'ai pas l'occasion de beaucoup partager ces jours-ci. Hier, je me trouvais à Kfar Aza et ce que j'y ai vu est inimaginable. Le talentueux photographe qui était là pour documenter la visite du Premier ministre m'a photographié alors que je regardais un centre pour jeunes complètement brûlé. C'est toute une génération d'êtres chers qui a été massacrée. Nous n'arrêterons pas les combats. Je suis prêt à ne pas jouer ni chanter pendant un an, mais il est interdit d’abandonner à nouveau les citoyens du sud et du nord. Tout ce qui n’est pas l’élimination du Hamas à Gaza et le traitement radical du Hezbollah au sud du Liban constitue un danger immédiat pour nos enfants. Notre "pourquoi" dans cette guerre est fort et clair. Que la mémoire de nos proches soit bénie", a-t-il écrit.

Dans une précédente vidéo mise en ligne il y a environ trois semaines sur sa page Instagram, Idan Amedi, qui sert dans le corps du génie, était filmé en train de faire exploser un site opérationnel du Hamas. Juste avant d'enclencher la détonation, il affirmait que ce coup supplémentaire porté au Hamas l'était "à la mémoire des victimes du 7 octobre, de nos frères et de nos sœurs". "Le peuple d'Israël est bien vivant", avait-il ajouté.