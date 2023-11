Israël : la communauté bédouine appelle Netanyahou à se mobiliser pour la libération des otages bédouins

Le 7 octobre, six Bédouins ont été kidnappés alors qu'ils travaillaient dans les moshavim et les kibboutzim autour de la bande de Gaza

Les familles des Bédouins enlevés par le Hamas le 7 octobre et les responsables de la communauté bédouine ont appelé mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahou et toutes les parties impliquées dans les négociations à agir pour leur libération, et en particulier celle d'Aisha al-Zeadna, 17 ans. Elle a été enlevée avec son père et ses deux frères de 18 et 21 ans alors qu'ils travaillaient dans la ferme familiale non loin de la frontière avec la bande de Gaza, à Holit.

Le 7 octobre, six Bédouins ont été kidnappés alors qu'ils travaillaient dans les moshavim et les kibboutzim autour de la bande de Gaza : Samer Talalka (24 ans) de Hora, Farhan al-Qadi (53 ans) de Kfar Karkur, Yosef al-Zeadna (49 ans), et ses enfants Hamza (21 ans), Bilal 18 ans et Aisha 17 ans. Yossef est marié à deux femmes et père de 19 enfants.

"La communauté bédouine a payé un lourd tribut avec 17 personnes assassinées, et de nombreux jeunes Bédouins qui ont fait des sacrifices pour aider et sauver des familles juives", souligne le communiqué qui appelle à leur libération immédiate.

Les familles bédouines n'ont pour l'heure reçu aucune indication sur la libération des jeunes alors qu'ils font partie des moins de 19 ans qui devaient être libérés en premier, selon l'accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas.

Huit enfants sont encore détenus à Gaza.

"Il est impensable de les abandonner. Les dirigeants de la communauté bédouine appellent le Premier ministre et toutes les personnes impliquées à tout mettre en œuvre pour les ramener chez eux le plus vite possible", ont-ils conclu.

​Afin de venir en aide aux victimes de la guerre et à leurs familles du Néguev en Israël, un forum judéo-arabe a été créé par le lieutenant-colonel Wahid Ahoziil et Rotem Shurtz Borowitz, sous l’égide du Centre de résilience de la société bédouine dirigé par Ibrahim Elatauna.