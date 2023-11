Israël : "les enfants racontent leur vie à Gaza de manière nonchalante" (médecin)

Huit enfants sont toujours en captivité aux mains du Hamas, depuis 54 jours

Le professeur Gilat Livni, directrice du service pour enfants au centre pédiatrique Schneider de Petah Tikva, a relaté plusieurs détails de la captivité des enfants libérés par le Hamas.

Le petit franco-israélien Eitan 12 ans, a raconté "être resté seul dans une pièce fermée, c'est dur pour lui d'en parler". Le petit Eitan a notamment été frappé par des civils dès son arrivée et Gaza et contraint de regarder le film des atrocités du Hamas commises le 7 octobre.

"Nous vivons une semaine très choquante, tout l'État d'Israël en réalité, mais nous sommes dans une situation particulière car nous sommes en contact direct avec les enfants qui sont revenus de Gaza. Ils passent par toutes les émotions, mais il y a surtout des moments très tristes. Plusieurs fois par jour, nous avons les larmes aux yeux", raconte-t-elle.

"Les enfants racontent et se confient, tout comme les mères qui racontent l'histoire de manière fluide et continue. Pour les enfants, ils révèlent des fragments d'informations, par exemple quand ils dessinent ou jouent, plusieurs scènes leurs reviennent et ils parlent", explique le médecin.

"Ce qui caractérise les enfants, c'est qu'ils racontent de manière nonchalante, comme si de rien n'était. Nous les entourons, nous les écoutons et les embrassons pour qu'ils se sentent en sécurité. Notre équipe est multidisciplinaire et comprend des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmières, des diététiciens, des médecins, et nous leur apportons le meilleur soutien qu'ils peuvent recevoir", a-t-elle poursuivi.

