Cisjordanie : Tsahal élimine le commandant de la force terroriste de Jenine

Muhammad Zubeidi était impliqué dans de nombreuses attaques contre des Israéliens, son élimination est considérée comme un succès significatif

Le commandant de la force terroriste nommé "Bataillon de Jenine" et membre éminent du Jihad islamique, Muhammad Zubeidi, a été tué par des commandos israéliens, avec un autre terroriste de haut rang, Hussam Hanoun. Zubeidi était impliqué dans de nombreuses activités terroristes, dont des fusillades et la planification d'autres attaques de divers types. Zubeidi était notamment impliqué dans l'attaque par balles à l'intersection de HarMesh le 30 mai, qui a coûté la vie à Meïr Tamari, et dans une autre fusillade dans la région le 13 du même mois, blessant un civil et quatre soldats de Tsahal. Zubeidi a également été impliqué dans le transport de véhicules pour des attaques et l'envoi de terroristes.

Son élimination, en tant que commandant du camp, est considérée comme un succès significatif, car elle est susceptible de changer l'équilibre des forces à Jénine, de neutraliser des figures clés du terrorisme et de contrecarrer de futures attaques.

Lors de l'opération menée dans la nuit, les commandos ont encerclé le bâtiment où Zubeidi et d'autres terroristes étaient retranchés et ont utilisé une procédure appelée "pressure cooker", tirant plusieurs missiles sur la maison. Lors des fouilles, les commandos ont trouvé et éliminé Zubeidi et Hanoun. Durant l'opération, des affrontements armés ont éclaté, avec des échanges de tirs et des lancers d'explosifs en direction des forces de sécurité, qui ont riposté et atteint des terroristes. À l'issue de l'opération, 17 individus recherchés ont été appréhendés. Par ailleurs, divers équipements ont été saisis, notamment des armes, des explosifs, des munitions et du matériel militaire. Parmi les armes récupérées, l'une a été découverte sur un terroriste capturé et a été remise aux forces.

Cette opération figure parmi les plus longues menées dans le camp de réfugiés de Jénine au cours de la dernière année, durant plus de 16 heures depuis hier soir jusqu'à midi aujourd'hui. Dans un événement simultané, un avion de Tsahal a ciblé un groupe armé terroriste identifié dans la région, détruisant également des engins explosifs enfouis, un tunnel souterrain et une usine d'armement. Tsahal a indiqué qu'au cours du conflit actuel, plus de 2 000 suspects ont été arrêtés en Cisjordanie, dont environ 1 100 affiliés au Hamas. Par ailleurs, des sources palestiniennes rapportent que deux enfants, dont un âgé de 9 ans, ont été tués lors de cette opération suite à des tirs des forces de sécurité, des allégations que Tsahal est en train d'examiner.