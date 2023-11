Le Hamas affirme avoir libéré deux otages russes à la demande de Vladimir Poutine

Un citoyen russe avait également été libéré dimanche soir

Le Hamas à Gaza affirme avoir libéré mercredi deux femmes de nationalité russe à la demande du président Vladimir Poutine. Dans le cadre de l'accord de trêve, une dizaine d'autres otages devraient être relâchés dans la soirée par le Hamas. "Après les efforts du président russe", le Hamas les a confiées au CICR "pour qu'elle les remette à un représentant des Affaires étrangères russes", a précisé le Hamas.

Un citoyen russe avait également été libéré dimanche soir.

Ron Krivoi, un Israélien ayant la nationalité russe avait réussi, durant sa captivité, à tirer parti d’un bombardement de Tsahal sur l’immeuble dans lequel il était retenu en otage à Gaza, pour s’enfuir avant d'être rattrapé par des civils et remis au Hamas. "J’ai compris que le bâtiment s’était effondré à cause des bombardements et qu’il a pu s'échapper de là et prendre la fuite. C'est comme dans un film. Pendant quatre jours, il est resté caché seul dans Gaza avant d’être retrouvé par des Gazaouis qui l'ont ramené aux mains des terroristes", a raconté la tante de l’ancien otage avant d’ajouter : "Il a essayé d'atteindre la frontière, mais n’ayant pas les moyens de comprendre, ni où il était, ni dans quelle direction courir, il n’y est pas parvenu."

Au 54e jour de la guerre, de nouveaux otages sont attendus en Israël alors que le Hamas souhaite poursuivre le cessez-le-feu en cours.