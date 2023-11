Israël exige la libération de tous les enfants et femmes avant d'évoquer un accord plus large

Benjamin Netanyahou a assuré qu'Israël reprendra le combat à Gaza après le retour des otages

Israël insiste pour que tous les enfants et les femmes civiles otages soient libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu actuel avec le Hamas avant d'élargir les négociations pour libérer les otages hommes adultes et soldats, a déclaré un responsable du Bureau du Premier ministre mercredi. "Nous avons un accord, l'accord concerne les enfants et les femmes. Nous connaissons les noms de tous les enfants et toutes les femmes qui sont dans la bande de Gaza. Nous ne pouvons accepter cette affirmation selon laquelle le Hamas ne sait pas où ils se trouvent ou qu'il aurait du mal à les trouver", a ajouté le responsable.

Il a affirmé qu'Israël "ne va pas abandonner 27 personnes pour discuter d'un nouvel accord qui serait également violé de la même manière", faisant référence aux Israéliens enlevés qui n'ont pas encore été libérés. Le Hamas serait prêt à prolonger davantage le cessez-le-feu, qui en est à son sixième jour et qui doit expirer demain matin. Le responsable a également rejeté les rapports faisant état d’un accord qui prévoirait qu’Israël libère tous les prisonniers de sécurité palestiniens en échange des otages restants et de la fin de la guerre. "Nous ne sommes pas au courant d'une telle possibilité. Nous doutons qu'une telle offre existe", a-t-il affirmé.

Remise des otages à la Croix-Rouge le 27 novembre 2023, le fauteuil roulant de Yuval Engel sur le côté

Un peu plus tôt, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël reprendra le combat à Gaza après le retour des otages. "Il est certain que nous poursuivrons le combat jusqu'au bout. C'est ma politique, tout le cabinet la soutient, le gouvernement tout entier la soutient, les soldats la soutiennent, le peuple la soutient, c'est exactement ce que nous ferons", a affirmé Netanyahou. "Dès le début de la guerre, j'ai fixé trois objectifs : l'élimination du Hamas, le retour de tous nos otages et assurer que Gaza ne devienne jamais plus une menace pour Israël. Ces trois objectifs sont fermement en place. La semaine dernière, nous avons connu un grand succès avec le retour de nombreux otages. Il y a une semaine, cela paraissait irréaliste, mais nous y sommes parvenus", a-t-il affirmé.