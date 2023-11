Discours déconnecté du président du CIO après la justification par Rajoub du massacre du 7 octobre

"La paix entre Israéliens et Palestiniens est possible, la coexistence dans le sport est une porte vers beaucoup de choses"

Le président du Comité Olympique palestinien, Jibril Rajoub, a justifié, au début de la semaine dans une interview, le massacre commis par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, en déclarant : "Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas sorti de nulle part, ce qui l'a provoqué est la continuité des crimes de l'occupation à Gaza. Ce qui s'est passé fait partie de la guerre de défense des Palestiniens. La prochaine explosion, plus violente, aura lieu en Cisjordanie, et elle sera plus grave et même plus violente. L'explosion survenue le 7 octobre est une réaction naturelle à ce terrorisme", a-t-il affirmé, accusant les dirigeants d'Israël de se comporter comme des "néo-nazis."

AFP PHOTO / ABBAS MOMANI Jibril Rajoub, haut responsable du Fatah

Deux jours après les propos de Jibril Rajoub, le président du Comité International Olympique, Thomas Bach, a ouvert la session du conseil d'administration de l'organisation avec une déclaration qui semble déconnectée de la réalité : "La paix entre Israéliens et Palestiniens est possible. La coexistence dans le sport est une porte vers beaucoup de choses." "Les Israéliens et les Palestiniens vivent en coexistence sportive depuis des décennies", a ajouté Bach dans son discours. "Nous parlons avec les deux communautés en parallèle, notre organisation a un lien direct avec les comités olympiques nationaux locaux. Une solution régionale est possible. Le fait que nous avons reconnu le comité olympique palestinien en 1993 le prouve."

Suite à ces déclarations, Miki Zohar, le ministre israélien des Sports et de la Culture, a demandé la révocation de Jibril Rajoub de ses postes internationaux. De son côté, le comité olympique israélien a préparé une lettre à adresser sous peu au Comité Olympique International pour solliciter officiellement la destitution du responsable palestinien. Jibril Rajoub a été emprisonné par Israël pour terrorisme par le passé et a dirigé les forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie jusqu'en 2002. Il dirige actuellement la Fédération palestinienne de football, le Conseil suprême pour la jeunesse et des sports et le comité olympique de Palestine.