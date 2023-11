Qui sont les 10 otages israéliens libérés mercredi?

Il s'agit du 6e groupe d'otages relâchés dans le cadre de l'accord de trêve

Parmi les otages libérés ce mercredi soir figurent 5 femmes et 5 enfants israéliens. Ces otages ont été relâchés dans le cadre d'un accord de trêve prolongé entre le Hamas et Israël permettant également la libération de prisonniers palestiniens et la suspension des combats entre Tsahal et les terroristes.

La mère d'Hila 13 ans, (libérée samedi soir), Raaya Rotem 54 ans vient d'être libérée. Selon les termes de l'accord qui précise que les enfants doivent être relâchés avec leurs parents, Raaya aurait dû être libérée samedi, mais le Hamas avait affirmé qu'elle était introuvable à Gaza. Arrivée en Israël, Hila avait pourtant raconté que le Hamas l'avait séparée de sa mère un jour avant sa propre libération et que sa mère allait bien.

Article 27A of the Israeli copyright law Hila Rotem et sa mère, Raaya

Itay Regev, 18 ans a également été relâché. Sa soeur Maya Regev, 21 ans avait été libérée samedi soir, blessée à la jambe. A son arrivée en Israël elle a dû subir une intervention chirurgicale. Itay et Maya avaient été enlevés le 7 octobre au Festival Nova et emmenés à Gaza.

Screenshot i24NEWS Maya et Itay Regev

Raz Ben Ami 57 ans, fait elle aussi partie des personnes libérées. Elle avait été enlevée avec son mari Ohad Ben Ami au kibboutz Be'eri. L’une de leurs trois filles, Ela, se trouvait également à Be'eri et a survécu.

27A according to israeli law Raz Ben Ami

Liam Or 18 ans, le cousin de Noam, 17 ans, et Alma, 13 ans,(relâchés samedi) a été libéré. La mère de Noam et Alma a été tuée par le Hamas tandis que leur père est toujours à Gaza. Ils avaient été enlevés au kibboutz Be'eri.

27A according to israeli law Liam Or

Gali Tarshansky, 13 ans, est désormais libre. Elle avait été capturée au kibboutz Be'eri. Elle se trouvait dans le mamad – la pièce sécurisée – avec son frère, Lior, 15 ans, et leur père, Ilya. Lorsque les terroristes sont entrés dans leur mamad, ils ont tué Lior alors que Gali et Ilya ont sauté par la fenêtre. Ilya a survécu et n’a pas été capturé. Mais Gali a été emmenée.

27A according to israeli law Gali Tarshanksy (13ans)

Yarden Roman-Gat 36 ans, fait également partie des otages libérés. Avec son mari Alon Gat et leur fille de trois ans Geffen, ils avaient été forcés de monter dans une voiture du kibboutz Be'eri avec quatre terroristes du Hamas. Arrivés près de la frontière, ils ont sauté de la camionnette, Alon et Geffen ont réussi à fuir mais Yarden a été rattrapée par les terroristes et emmenée à Gaza.

27A according to israeli law Yarden Roman-Gat

Liat Beinin Atzili 49 ans, née aux États-Unis et guide touristique à Yad Vashem, avait été kidnappée avec son mari Aviv Atzili, au kibboutz Nir Oz. Aviv est toujours à Gaza.

27A according to israeli law Liat Beinin Atzili

Moran Stela Yanai 40 ans, créatrice de bijoux avait été enlevée au Festival Nova. Elle retrouve ce soir sa liberté.

27A according to israeli law Moran Stela Yanai

Amit Shani a fêté ses 16 ans en captivité. Il était le seul membre de sa famille pris en otage par les terroristes du Hamas le 7 octobre au kibboutz Be'eri.

27A according to israeli law Amit Shani

Enfin, Ofir Engel 18 ans a eu la chance de retrouver sa famille. Ofir Engel a eu 18 ans à Gaza. Originaire de la région de Jérusalem, il avait été enlevé au kibboutz Be'eri alors qu'il rendait visite à sa petite amie.

27A according to israeli law Ofir Engel

Deux Israélo-russes et 4 Thaïlandais ont également été relâchés ce mercredi. Trois enfants sont toujours retenus en otages à Gaza.