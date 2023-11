Israël en guerre : Isaac Herzog se rend aux Emirats jeudi

Il rencontrera des dirigeants du monde entier

Dans le cadre des efforts israéliens pour libérer les otages, le président Herzog se rendra aux Émirats arabes unis pour une série de réunions politiques avec des dirigeants dans le cadre de la Conférence mondiale sur le climat.

Isaac Herzog s'envolera jeudi pour une visite d'au moins d'une journée, qui comprendra une série de réunions politiques avec des dirigeants du monde entier qui participeront à la conférence sur le climat COP 28 aux Émirats arabes unis.

Le but de ces réunions est de révéler aux dirigeants du monde de manière claire et approfondie les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, et de souligner la menace fondamentale à la sécurité qu'il représente.

Le président a l’intention d’amener les dirigeants du monde entier à mener le tout premier effort humanitaire visant à ramener chez eux rapidement et pacifiquement les otages détenus par le Hamas ; et mettre l'accent sur les efforts humanitaires d'Israël, qui font partie intégrante de la guerre contre les terroristes.