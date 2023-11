Attentat à Jérusalem : la jeune femme tuée est âgée de 24 ans (services de secours)

"Les secouristes du Magen David Adom ont constaté le décès d'une jeune femme de 24 ans et orientent 8 blessés vers les hôpitaux Shaarei Zedek et Hadassah Ein Kerem, dont : 5 dans un état grave, 1 modéré et 2 légers", a indiqué le service de secours.