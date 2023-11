Malgré leur ferme soutien à Israël, les Etats-Unis redoutent de plus en plus que la guerre ne dure

En coulisses, l'administration Biden est de moins en moins à l'aise avec son soutien inconditionnel à la riposte militaire israélienne

"Israël reprendra les combats dès que les libérations d'otages cesseront. Nous n'arrêterons pas jusqu'à ce qu'ils soient tous de retour", a déclaré Antony Blinken en clôturant son déplacement en Israël ce jeudi. "Les Etats-Unis continueront à soutenir Israël lorsqu'il reprendra les combats à Gaza", a affirmé pour sa part le Conseil de sécurité nationale américain. Mais en dépit de ces propos très fermes, on sait que l'administration Biden est de moins en moins à l'aise avec son soutien inconditionnel à la riposte militaire israélienne.

Cette posture pourrait ainsi coûter très cher au président américain. On sait déjà qu'elle lui vaut une popularité en chute libre - y compris dans son propre camp -, et ce à quelques mois de la présidentielle.

En coulisses, face au cabinet de guerre, le secrétaire d'Etat américain a donc pris soin de demander combien de temps la guerre allait durer. "Quelques semaines, lui a répondu le chef d'état-major de l'armée israélienne, selon deux sources présentes lors de la réunion.

De son côté, le ministre de la Défense, qui avait estimé la semaine dernière que les combats intensifs à Gaza dureraient encore environ deux mois, lui a dit : ""Nous nous battrons à Gaza jusqu'à ce que nous l'emportions. Peu importe combien de temps ça prendra. Notre engagement en faveur de la victoire ne dépend pas du temps. La victoire est le retour des otages et le démantèlement complet des capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Cela ne prendra pas des semaines mais des mois." Ce à quoi Antony Blinken a répondu : "Je ne suis pas sûr que vous ayez des mois, c'est sûrement moins."

Le responsable américain a ainsi rappelé ce que tout le monde sait bien au sein du gouvernement Netanyahou : plus l'opération durera, plus il y a a à craindre que la pression internationale n'augmente sur Israël et les Etats-Unis en faveur d'un cessez-le-feu définitif.

Face au cabinet de guerre, Antony Blinken a enfin insisté sur les requêtes de Washington pour la deuxième phase des combats prévue dans le sud de la bande de Gaza : la protection maximale des civils en évitant les bombardements aériens, et le non-déplacement de population.