Attentat de Jérusalem : Yuval Doron Kestelman tué par accident après avoir éliminé les terroristes

Yuval Doron Kestelman, identifié à tort comme un terroriste, a été abattu par les soldats

Yuval Doron Kestelman, un Israélien âgé de 38 ans qui a participé à l'élimination des terroristes lors de l’attentat à l’arme à feu à un arrêt de bus à Jérusalem jeudi matin, a été tué accidentellement par des soldats qui l’ont identifié à tort comme un terroriste. Dans la vidéo de la caméra de surveillance de l’arrêt de bus, on peut le voir à genoux, levant les mains, tentant de s’identifier avant d’être abattu.

Yuval Doron Kestelman, originaire de Mevasseret Tsion, dans la banlieue de Jérusalem, travaillait comme avocat à la Commission de la fonction publique, et célébrait son anniversaire le jour même. Les équipes médicales ont lutté tout au long de la journée pour le maintenir en vie avant de déclarer son décès en fin de journée.

Yuval Kestelman avait repéré l'attaque de l'autre côté de la route alors qu'il se rendait à son travail et était sorti de son véhicule pour neutraliser les terroristes, a indiqué sa famille : "Yuval était toujours le premier à sauter pour sauver des vies, il l’a fait une fois de plus".

Trois Israéliens ont été assassinés et six autres blessés, dont trois grièvement, lors de l’attentat perpétré à l’entrée de Jérusalem jeudi matin. Lors de la fusillade, revendiquée par le Hamas, le rabbin Elimelekh Wasserman, 73 ans, juge au tribunal rabbinique de la ville d’Ashdod, Hannah Ifergan, 67 ans, directrice de l'école à Beit Shemesh, et Livia Dikman, 24 ans, résidente de Jérusalem fraîchement mariée et enceinte, ont été tués.