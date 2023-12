Mia, Shani, Aisha, qui sont les otages libérés jeudi soir ?

Huit otages israéliens ont été libérés ce jeudi. Parmi eux, la Franco-Israélienne Mia Shem, 21 ans

Mia Shem

Mia Shem, 21 ans, franco-israélienne, a été libérée jeudi en fin d'après-midi. Elle avait été kidnappée au festival Nova mais considérée comme disparue pendant plusieurs jours. Sa famille avait appris qu'elle se trouvait à Gaza dans une vidéo publiée par les terroristes quelques jours après son enlèvement.

Article 27A of the Israeli copyright law L'otage franco-israélienne Mia Shem retrouve ses proches après avoir été libérée par le Hamas, le 30 novembre 2023

Shani Goren

Shani Goren faisait partie des 77 habitants de Nir Oz enlevés par les terroristes du Hamas. Elle travaillait comme éducatrice avec les enfants du kibboutz. Dans une vidéo de son enlèvement publiée par le Hamas, on la voit tenir l'une des petites jumelles de la famille Konio, libérée la semaine dernière. Eitan Yahalomi, libéré mardi, avait raconté avait avoir rencontré Shani qu'il connaissait bien en captivité. Elle l'avait aidé, et partagé sa nourriture avec lui.

27a Shani Goren, libérée le 30 novembre

Aïcha et Bilal Zaidna

Aisha, 16 ans, et Bilal Al-Ziadna, 18 ans, ont été enlevés avec leur frère aîné et leur père au kibboutz Holit le 7 octobre. Les dirigeants de la communauté bédouine avaient appelé mercredi Benjamin Netanyahou à tout faire pour obtenir leur libération. Les deux adolescents peuvent désormais rentrer chez eux, à Rahat.

27a Aisha et Bilal Zaidna, frère et soeur, libérés le 30 novembre

Sapir Cohen

Sapir, 29 ans, et son compagnon, Sasha Tropanov, rendaient visite au kibboutz Nir Oz à la famille de Sasha le 7 octobre. Sapir et Sasha ont été kidnappés avec la mère et la grand-mère de Sacha, Elena Vitali Trupanov, 50 ans, et Irena Tati, 73 ans, dont l'époux a été assassiné à Nir Oz. Les deux femmes, de double nationalité israélienne et russe, avaient été libérées mercredi soir.

27a Sapir Cohen, libérée le 30 novembre

Ilana Gritzewsky

Ilana avait immigré du Mexique pour fuir l'antisémitisme. Elle vivait à Nir Oz avec son partenaire Matan Zanguaker. Tous deux avaient été capturés par le Hamas le 7 octobre.

27a Ilana Gritzewsky et son compagnon Matan Zanguaker

Amit Soussana

Amit Soussana, avocate, 40 ans, a été kidnappée à Kfar Aza et sa famille ne savait pas si elle était morte ou vivante. Ils avaient communiqué avec elle dans la matinée du 7 octobre et elle leur avait dit être cachée dans un placard à l'intérieur de son abri anti-missiles. Ce n'est que trois semaines plus tard jours que sa famille avait été informée de sa captivité.

27a Amit Soussana

Nili Margalit

Nili Margalit, 41 ans, infirmière pédiatrique, avait été prise en otage au kibboutz Nir Oz. Sa famille n'avait su de manière formelle qu'elle était kidnappée qu'après la libération de Yocheved Lifschitz. En captivité, Nili a soigné les blessures d'autres prisonniers.