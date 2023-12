Israël en guerre : 400 cibles terroristes visées ces dernières 24 heures affirme Tsahal | LIVE

Après deux mois : L'organisation des femmes de l'ONU aborde pour la première fois les horreurs du 7 octobre

L'Organisation des Nations Unies pour la promotion et l'autonomisation des femmes a pour la première fois abordé les horreurs commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre, après un long silence face aux nombreux rapports de viols qui ont eu lieu pendant le massacre. "Nous regrettons la reprise des opérations militaires à Gaza et réitérons que toutes les femmes - Israéliennes, Palestiniennes et toutes les autres - ont droit à une vie sûre et sans violence", a affirmé l'organisation, avant d'ajouter : "Nous condamnons de manière catégorique les attaques brutales du Hamas contre Israël le 7 octobre, et sommes horrifiés par les nombreux rapports d'atrocités basées sur le genre et de violences sexuelles qui les ont accompagnées."