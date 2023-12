Schwarzenegger apporte son soutien aux familles des otages israéliens

L'acteur a rencontré à Los Angeles les proches de trois personnes enlevées par le Hamas en Israël et actuellement retenues en otage à Gaza

L'ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a rencontré vendredi les proches de trois personnes enlevées par le Hamas en Israël et actuellement retenues en otage à Gaza, prêtant sa célébrité pour soutenir ceux dont les proches sont toujours portés disparus suite à l'attaque du 7 octobre. Schwarzenegger a offert des sculptures d'aigles en bronze à ses visiteurs dans les locaux d’une société de production à Santa Monica, à l'ouest de Los Angeles. En retour, les familles ont offert à Schwarzenegger des plaques d'identification "Bring Them Home". Se déclarant "un grand ami du peuple juif et d'Israël", Schwarzenegger a dit vouloir amplifier le message qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont encore en captivité.

https://twitter.com/i/web/status/1730816809371345197 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Voilà où mon rôle devient important. En tant que célébrité, je possède une capacité particulière à communiquer avec le grand public, car la présence de nombreuses caméras offre une large diffusion", a expliqué Schwarzenegger, ancien champion de culturisme et célèbre acteur hollywoodien, dont la carrière artistique a été ponctuée par son mandat de gouverneur entre 2003 et 2011. Parmi les personnes rencontrées par la vedette de "Terminator" figurait Bar Rudaeff, âgé de 27 ans, dont le père, Lior Rudaeff, 61 ans, a été capturé au Kibboutz Nir Yitzchak. Bar a partagé que Schwarzenegger était un des acteurs favoris de son père. "Je garde le souvenir de nous deux regardant 'Terminator' dans notre salon. Je suis convaincu que son retour apportera un sourire sur le visage de mon père", a confié Rudaeff.

https://twitter.com/i/web/status/1730816840816038384 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Schwarzenegger a également eu l'occasion de rencontrer Jacob Bohbot, 36 ans, dont le frère, Elkana Bohbot, 34 ans, a été capturé lors du festival de musique Nova en Israël, près de la frontière de Gaza. Par ailleurs, il a échangé avec Ella Shani, une jeune fille de 14 ans, dont le cousin, Amit Shani, âgé de 16 ans, a été kidnappé durant l'assaut contre le Kibboutz Be'eri, emmené à Gaza, et libéré mercredi dernier. Le père d'Ella, Itzik Kozin, a tragiquement perdu la vie dans cette même attaque. La rencontre était organisée sous l'égide du Musée de la Tolérance de Jérusalem.