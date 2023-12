Le médecin traitant les enfants libérés : "Certains ont été nourris, d'autres n'ont pas vu la lumière du soleil"

Le professeur Itai Pesach a raconté son expérience de l'accueil dans son service d'une trentaine d'otages libérés, dont 12 enfants

Le directeur du Centre médical Safra pour enfants de l'hôpital Tel Hashomer, le professeur Itai Pesach, a relaté dans une interview accordée à l'émission "Oulpan Shishi" sur la chaîne N12 son expérience de l'accueil dans son service d'une trentaine d'otages libérés, dont 12 enfants. Il a décrit cette semaine comme l'une des plus bouleversantes de sa carrière, mettant en lumière les séquelles visibles et invisibles de la captivité. "Ils sont tous arrivés très maigres et très faibles, forts d'esprit mais affaiblis physiquement. Certains présentaient des blessures dues à l'enlèvement, d'autres avaient développé des problèmes au fil du temps", a-t-il expliqué.

27a La famille Avigdori réunie après 51 jour de captivité à Gaza

Le traitement de ces otages a révélé une grande diversité dans les expériences vécues durant la captivité. "Nous avons constaté des différences significatives dans les conditions de détention. Certains ont été particulièrement bien traités car ils voulaient envoyer un message, tandis que d'autres n'ont pas vu le soleil", a ajouté Pesach.

"Ils regardaient autour de la pièce et voyaient qui n'était pas là, qui n'était pas venu les accueillir. Nous avons dû leur annoncer certaines nouvelles"

Le professeur a également abordé les défis posés par les traumatismes émotionnels et psychologiques, qui variaient largement selon les victimes. Leur traitement nécessitait une approche sensible et individualisée. "Lorsque l'otage arrive... nous nous concentrons principalement sur l'aspect émotionnel et psychologique", a-t-il indiqué.

Hôpital Schneider Les jumelles Emma et Yuli Konyo, âgées de trois ans, en compagnie de leur mère Sharon Aloni-Konyo

"La première nuit, aucun d'entre eux n'a dormi. L'excitation et l'adrénaline liées à cette rencontre incroyablement émouvante, au retour en Israël et à tout le processus qu'ils ont traversé les ont maintenus éveillés pendant de longues heures. La plupart d'entre eux parlaient sans cesse, désireux de partager avec leur entourage ce qu'ils avaient vécu. Cela a commencé par des histoires plus triviales, comme ce qu'ils avaient mangé et bu. Peu à peu, ils ont commencé à révéler, parfois sans même s'en rendre compte, des détails qu'ils racontaient à leurs familles. Soudain, il y a eu des prises de conscience, ils regardaient autour de la pièce et voyaient qui n'était pas là, qui n'était pas venu les accueillir. Nous avons dû leur annoncer certaines nouvelles", a-t-il raconté.

IDF Spokesman Une ex-otage du Hamas à son retour en Israël, le 24 novembre 2023

Tandis que certaines sources indiquent que des enfants sont revenus émotionnellement fermés, et qu'un autre a appris à parler couramment l'arabe en deux mois, le professeur a souligné que chaque otage libéré ignorait qu'il restait encore 239 otages en captivité, révélant l'isolement extrême qu'ils avaient subi.

"Je n'ai pas pleuré pendant 50 jours. Vous ne pleurerez pas maintenant, car nous sommes forts"

Le professeur a admis avoir été particulièrement ému par des femmes âgées revenant du kibboutz Nir Oz. "Elles insistaient pour marcher sur leurs deux jambes afin de montrer à leurs familles et à leurs proches de retour qu'elles étaient encore capables de se déplacer par elles-mêmes, manifestant ainsi leur résilience. Elles disaient : '"Je n'ai pas pleuré pendant 50 jours. Vous ne pleurerez pas maintenant, car nous sommes forts'."