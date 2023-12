Après 57 jours, l'agence ONU Women condamne enfin les atrocités du Hamas

La condamnation intervient après les critiques suscitées par des premières réaction timides et tardives

L'ONU Women a condamné les atrocités perpétrées par le Hamas le 7 octobre, après qu'elle soit restée silencieuse face aux viols et exactions sexuels rapportés durant le massacre. Sa réponse initiale avait été jugée trop timide, sans aucune condamnation explicite du Hamas, et suscité de vives critiques.

Israël, notamment, a reproché à l'organisation et à sa directrice, Dr. Sima Bahous, d'ignorer les violences subies par les femmes israéliennes lors des événements du 7 octobre, y compris les meurtres, les blessures, les enlèvements et les viols perpétrés par les terroristes. En réaction, environ cent femmes avaient manifesté devant le siège de l'ONU à New York, exprimant leur déception et leur sentiment de trahison aux côtés de photos des victimes et du slogan "Me too, sauf si vous êtes juive". Elles ont déclaré : "Nous avons été trahies par ceux que nous pensions être à nos côtés. Nous avons juré de toujours croire les unes aux autres - pourquoi ne croyez-vous pas à nos filles ?".

Suite à ces manifestations, l'ONU Women a finalement condamné les actes du Hamas. Le communiqué de l'organisation débute par : "Nous regrettons la reprise des opérations militaires à Gaza et soulignons que toutes les femmes - Israéliennes, Palestiniennes et toutes les autres - ont droit à une vie sûre et sans violence". Puis, il ajoute : "Nous condamnons fermement les attaques cruelles du Hamas contre Israël le 7 octobre, et sommes horrifiés par les nombreux rapports sur les horreurs de genre et la violence sexuelle qui y ont eu lieu".

Des sources du ministère israélien des Affaires étrangères ont commenté en disant : "Cela montre que la pression fonctionne. Ils ont finalement abordé l'événement du 7 octobre de la manière dont ils auraient dû le faire il y a 57 jours. Cependant, le fait qu'ils prétendent que celui qui devrait enquêter là-dessus est la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la COI, est une blague - car nous savons qui sont les membres de cette commission".