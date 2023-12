Ron Benyamin, porté disparu, a été kidnappé à Gaza

"Ron a tout fait pour rentrer chez lui auprès de sa famille"

La famille de Ron Binyamin, un habitant de Rehovot âgé de 53 ans qui était porté disparu a reçu un message de l'armée israélienne samedi l'informant qu'il avait été kidnappé à Gaza. Le 7 octobre, Ron était sorti avec ses amis pour une promenade tôt le matin au kibboutz Be'eri. Depuis, ses proches étaient sans aucune nouvelle de Ron.

Dès que les alertes à la roquette ont commencé le 7 octobre, Ron a décidé de ne pas rester à Be'eri, il a envoyé des messages audios disant qu'il se trouvait dans la région frontalière avec Gaza et qu'il ne savait pas quoi faire.

"Ron a tout fait pour rentrer chez lui auprès de sa famille, il est monté dans sa voiture et a commencé à rouler vers le nord, près du kibboutz Mefalsim. Mais des terroristes l'ont arrêté et kidnappé", a déclaré le quartier général des familles des personnes enlevées. "Ron est un père extraordinaire, attentionné, chaleureux et aimant. Ses filles et sa femme l'attendent à la maison et s'inquiètent".​

Israël a annoncé la mort de 6 otages en captivité alors que la guerre a repris vendredi matin, lorsque le Hamas a violé l'accord de trêve et tiré des roquettes sur Israël.