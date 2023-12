Comment les olim vivent-ils la guerre en Israël loin de leurs proches?

"Les premières secondes de la sirène sont stressantes, surtout quand tu es seule chez toi et que tu n’as pas d’abri"

"Ma famille a survécu aux nazis à Berlin, je ne laisserai donc pas le Hamas remettre en question ma vie en Israël, chez moi." Arrivés plus ou moins récemment dans un pays en guerre, les nouveaux immigrants ont dû gérer seuls leurs émotions liées à la tragédie du 7 octobre et des jours qui s'ensuivent. Pour certains, il s’agit de leur toute première guerre à des milliers de kilomètres de leur famille. Comment ont-ils vécu cette expérience difficile loin de leurs proches, ont-ils pensé à partir ou au contraire, la guerre a-t-elle renforcé leur appartenance à la terre d’Israël? i24NEWS a rencontré plusieurs olim (nouveaux immigrants) qui ont livré leurs ressentis sur ces deux derniers mois, marqués par la sidération, la peine, l’effroi mais surtout la solidarité sans précédent qui s’est mise en place dès le 7 octobre.

"J’ai fait mon alyah en février 2023 de Berlin, seule avec mon chien. Le 7 octobre et les jours suivants ont été indescriptibles, c'était paralysant. Je n’arrive toujours pas à comprendre que c’est réel. En tant qu'olim, j'ai tellement de chance que ma famille et mes amis soient en Allemagne, loin du danger, donc je n'ai pas à m'inquiéter pour eux", raconte Eliza. "C’est ma responsabilité de les rassurer sur ce qu'il se passe ici".

JACK GUEZ / AFP Des nouveaux immigrants venus de France embrassent le tarmac de l'aéroport Ben Gourion lors de leur arrivée en Israël

"Je suis en contact constant avec ma mère, mes sœurs et mes amis et je me suis retrouvée, d'une manière ou d'une autre, à minimiser les événements qui se déroulent. Je dis sans cesse à tout le monde que je vais bien, que je suis en sécurité, que je suis proche des abris, j'essaie de les calmer et cela laisse peu de place à la panique et me permet de gérer mes peurs et mon chagrin. Devoir faire preuve de courage envers eux, s'est transformé en une sorte de mécanisme d'adaptation dans le sens où d'un côté, je n'ai perdu personne, mais d’un autre côté, je ne suis pas bien, toutes les images d'horreurs sont ancrées dans ma mémoire et ne disparaissent pas", poursuit-elle.

Selon Carinne Leibovici, psychologue à Tel-Aviv, "le sentiment de solitude peut être exacerbé par la situation. Il y a ceux dont la famille est à l’étranger et qui décident de les rejoindre pour se sentir entourés mais la plupart du temps, c’est surtout pour les rassurer. J’ai remarqué néanmoins, que malgré le fait que certains soient seuls en Israël, le sentiment d’appartenance au peuple israélien est une grande fierté, ce qui n’était pas forcément le cas avant. Malgré l’angoisse et la peur, cet élan de solidarité que l’on ressent dans tout le pays et qui est unique, leur donne du courage et la volonté de rester", relate-t-elle.

AP Photo/Ariel Schalit Des roquettes sont tirées vers Israël depuis la bande de Gaza

Des propos confirmés par Eliza. Lorsqu'on lui demande si elle a songé à partir, comme beaucoup qui ont fui le pays pendant la guerre, la jeune femme a affirmé qu’elle avait décidé de s’installer en Israël et qu’elle en assumait toutes les conséquences.

"Rentrer en Allemagne n’est pas une option et ne l’a jamais été. Israël est ma maison maintenant et je ne partirai pas."

"Je ne peux pas imaginer vivre ailleurs. Je me sens en sécurité ici en tant qu'individu et cela dépend de nous, les habitants de ce pays. Nous sommes une grande famille, le peuple juif, et c'est la raison pour laquelle je suis venue seule. L'"ennemi" vient du ciel (les roquettes). En dehors d’Israël, vous ne savez pas qui veut vous faire du mal, qui est antisémite et ne l’est pas. Nous sommes plus en sécurité ici que partout ailleurs dans le monde", explique Eliza.

Elle assure que la guerre a permis au peuple de se ressouder alors que les divisions politiques avaient déchiré les citoyens. "Nous traiterons de ce traumatisme en tant que société parce que c'est notre réalité commune. Je suis positive quant à l’avenir du pays, je suis venue ici parce que je me sens libre en tant que juive et ça, aucune organisation terroriste ne pourra me l'enlever."

Natalya, originaire de Russie, qui a fait son alyah à Eilat dans le sud du pays en décembre 2022, vit la guerre tout à fait différemment. Crises de panique, nuits blanches et peurs à chaque bruit fort rythment son quotidien. Sa mère et sa fille sont même rentrées en Russie.

AP/Oded Balilty Une roquette du Dôme de Fer interceptant un missile tiré depuis Gaza près de Tel Aviv.

"Je ne peux pas croire que le monde justifie les actions du Hamas. J’ai moi-même vu une roquette dans le ciel et j’étais pétrifiée. Pendant plusieurs jours, je n’arrêtais pas de pleurer. Je n’ai aucun abri chez moi. Tous mes amis en Russie sont inquiets, tout le monde me dit de quitter le pays mais j’adore Israël, c’est tellement beau et diversifié ! J'aime les gens de ce pays et la solidarité et je crois fermement que nous gagnerons la guerre ! J'espère trouver un bon emploi rapidement", déclare Natalya.

Elle raconte également avoir eu recours à une ligne d’assistance dans sa langue pour pouvoir se sentir soulagée et la caisse de santé Maccabi lui a également proposé un soutien psychologique. Des lignes d'assistance téléphonique ont notamment été ouvertes pour les olim qui ont besoin d'aide pour trouver un emploi et qui ne peuvent pas se rendre dans les centres d'emploi et recevoir les services adéquats. En outre, le Consulat général de France à Tel Aviv a annoncé qu’il proposait des aides sociales pour les Français d’Israël ou binationaux touchés par les attaques du Hamas ou par la guerre. Une aide psychologique téléphonique a aussi été mise en place au +972 58 75 21 333.

Tehila, jeune française de 30 ans arrivée seule en Israël en mars dernier dans le cadre d’un programme Massa, a choisi de prolonger son séjour malgré la guerre, en vue d’une future alyah.

"Venant de France, où nous n’avons pas du tout l’habitude des roquettes, la première semaine a été compliquée à gérer. Le bruit des hélicoptères et des drones m’angoissait aussi particulièrement. J'ai aussi tout le temps peur de ne pas entendre les sirènes et c’est dûr d’être sur le qui-vive en ne sachant pas à quelle heure vont tomber les roquettes. Les premières secondes de la sirène sont stressantes, surtout quand tu es seule chez toi et que tu n’as pas d’abri", raconte Tehila.

"Je devais descendre 4 étages à chaque fois et me réfugier dans l’abri de l’immeuble d’en face, j’avais tellement peur que mes mains tremblaient", déclare Tehila.

Ce qui l’a aidée à tenir, dit-elle, c’est la communauté française grâce à qui elle a pu partager dans sa langue maternelle, ses angoisses et les situations inhabituelles auxquelles elle était confrontée. Cependant, elle déplore le fait qu’en tant que jeune arrivante dans le pays, ne parlant pas encore l’hébreu, la barrière de la langue l’a beaucoup pénalisée durant cette période. "On a envie, même dans le miklat (abri) d’échanger avec les Israéliens sur ce qui se passe, notamment pendant les alertes, tout le monde se parle et nous on reste en marge car on ne comprend pas ce qu’ils disent. Cela m’a beaucoup gênée car je voulais m’exprimer et je n’y arrivais pas", a-t-elle dit.

Malgré les difficultés, Tehila a fait le choix de rester en Israël, surtout lorsqu’elle a constaté la montée de l’antisémitisme et des violences contre les Israéliens à l’étranger et particulièrement en Europe, même si elle n'est pas complètement rassurée quant à la situation.

"Je suis inquiète par rapport au futur d'Israël, et au fait que le conflit peut ressurgir à tout moment, mais j'ai envie d'essayer de construire ma vie ici. L’avenir du pays m'effraie un peu et me questionne, surtout si j'ai une famille, on a toujours peur qu’un 7 octobre se reproduise", a-t-elle conclu.

Une trentaine de personnes ont fait l’alyah de France en période de guerre, et plusieurs autres sont attendues d'ici la fin de l'année.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS