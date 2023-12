Les ex-otages appellent à "tout faire" pour libérer les personnes encore en captivité

"Il n'y a pas de prix trop lourd pour la vie des otages. Les ramener est notre devoir politique et moral"

Les ex-otages libérés durant la dernière semaine n'ont qu'un mot à la bouche : tout doit être fait pour ramener ceux qui sont sont encore captifs du Hamas. C'est ce qu'ils ont réclamé en prenant la parole samedi soir lors d'un rassemblement à Tel-Aviv en faveur de la libération des 137 otages restant aux mains de l'organisation terroriste, dont deux enfants et 15 femmes.

Hadass Kalderon, mère de deux ex-otages franco-israéliens - Erez, 12 ans, et Sahar, 16 ans - a appelé à œuvrer pour le retour de son mari, Ofer, et celui de toutes les personnes enlevées. "C'est une situation qu'aucun homme, aucune femme ni aucun enfant ne devrait jamais vivre. Le défi de notre reconstruction personnelle est énorme. Mais pour cela notre famille doit être au complet. Ofer doit rentrer, il doit être libéré. A tous les décideurs en Israël et dans le monde : merci pour votre courage et votre audace. Je vous supplie de continuer à agir avec détermination pour le retour de tous les otages", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "Il n'y a pas de prix trop lourd pour la vie des otages. Les ramener est notre devoir politique et moral."

Elena Trupanov, première ex-otage à s'exprimer publiquement, a remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour sa libération, et appelé au retour de son fils Sasha, ainsi que celui de tous les captifs. "Nous sommes venus vous dire merci. Sans vous tous, nous ne serions pas là. Il faut maintenant libérer mon fils Sasha et toutes les personnes enlevées", a déclaré cette Israélo-Russe de 50 ans, dont le mari a été assassiné le 7 octobre.

D'autres témoignages vidéo de femmes libérées au cours des derniers jours ont été projetés devant la foule rassemblée sur la place rebaptisée "place des otages".

"J'ai été en enfer pendant 49 jours. Je vous en supplie, sortez les enfants de là-bas, et tous les autres. Faites-le maintenant, n'attendez pas que je sois dans la tombe", entend-on dire Yaffa Ader, 85 ans.

"Nous avons été brutalement kidnappées, nos filles ont vu des choses qu'elles n'auraient pas dû voir. Je tremble encore en en parlant, c'était un vrai film d'horreur. A Gaza, chaque jour paraissait une éternité", relate pour sa part Danielle Aloni, libérée de captivité du avec sa fille Amelia, 5 ans.

"Au cours des quatre derniers jours de captivité, je suis tombée malade et ils avaient peur que je ne provoque une épidémie dans le tunnel. L'oxygène s'épuisait et nous redoutions qu'ils ne se vengent sur nous. Le devoir moral du gouvernement est de ramener tous les otages chez eux", a dit pour sa part Yocheved Lifshitz, 85 ans, libérée parmi les premiers otages, avant même l'accord de trêve.