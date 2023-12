Les Etats-Unis appellent une nouvelle fois Israël à protéger les civils gazaouis

"Si on pousse la population dans les bras de l'ennemi, on remplace une victoire tactique par une défaite stratégique"

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a appelé samedi Israël, qui a repris ses bombardements sur la bande de Gaza, à protéger les civils palestiniens, condition selon lui d'une victoire sur le terrain contre le Hamas.

L'ancien général de l'armée de terre, qui a notamment combattu en Irak et en Afghanistan et avait dirigé la lutte contre le groupe Etat islamique (EI), a expliqué qu'il avait retenu "une ou deux choses sur le combat urbain", lors d'un discours au Forum sur la défense nationale de l'Institut Reagan, en Californie.

"La leçon à retenir n'est pas qu'on est assuré de gagner une guerre urbaine si l'on protège les civils. La leçon c'est qu'on ne peut gagner une guerre urbaine que si l'on protège les civils", a-t-il souligné.

"Dans ce type de combat, le centre de gravité c'est la population civile. Et si vous la poussez dans les bras de l'ennemi, vous remplacez une victoire tactique par une défaite stratégique", a-t-il ajouté, en estimant que "comme le Hamas, l'EI était profondément implanté dans des zones urbaines". Les propos de Lloyd Austin s'inscrivent dans le contexte d'un changement de ton de la part de Washington, qui insiste largement sur la protection des civils dans la seconde phase des combats qui a débuté. Elle appelle notamment à ce que l'armée de l'air utilise des bombes plus précises, et à ce que tout déplacement de population soit évité.

Le secrétaire à la Défense a en outre souligné qu'Israël n'avait "pas de plus grand ami que les Etats-Unis", et qu'il était hors de question de "laisser le Hamas gagner".

Le chef du Pentagone s'exprimait au lendemain de la reprise des combats entre Israël et le Hamas, qui a vu l'armée israélienne reprendre ses bombardements sur la bande de Gaza, après une trêve de sept jours. Israël impute la responsabilité de la fin de cette trêve, qui a permis la libération d'une centaine d'otages en échange de celle de 240 prisonniers palestiniens.

Les frappes israéliennes, qui d'après le Hamas ont tué plus de 15 000 personnes, dont plus de 6 150 de moins de 18 ans, ont renforcé la colère contre Israël dans plusieurs pays du Moyen-Orient et des groupes armés ont mené des attaques contre Israël et les troupes américaines dans la région.

Les forces américaines en Irak et en Syrie ont notamment été la cible d'une série d'attaques qui ont blessé une soixantaine d'Américains. Washington les a imputées à des groupes affiliés à l'Iran et y a répondu par des frappes aériennes.

"Nous ne tolérons aucune attaque contre le personnel américain", a assuré Lloyd Austin. "Tant qu'elles continuent, nous ferons le nécessaire pour protéger nos troupes et faire payer le prix à ceux qui les attaquent", a-t-il encore mis en garde.