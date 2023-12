Israël en guerre : une roquette tirée depuis la Syrie tombe sur le Golan, nouvelles frappes sur Khan Younès | LIVE

Des terroristes soupçonnés d'avoir perpétré l'attentat sur l'autoroute 5 il y a deux semaines arrêtés

Le Shin Bet et l'armée israélienne ont arrêté hier plusieurs terroristes soupçonnés d'avoir commis un attentat sur l'autoroute 5 le 19 novembre et ont saisi les armes qui auraient été utilisées pour le perpétrer. Il y a deux semaines, des terroristes ont ouvert le feu sur des véhicules israéliens près du pont Al-Zawiya. Suite à la fusillade, des impacts de balles ont été identifiés sur plusieurs véhicules, et d'autres ont été endommagés par des clous dissimulés sur la route. Il n'y a pas eu de blessés. Les forces de sécurité ont arrêté d'autres membres du groupe et saisi des armes, des munitions et des équipement militaires soupçonnés d'avoir été utilisés par les terroristes lors de l'attaque.