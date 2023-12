Israël : "son sourire ne reviendra pas tant que mon père n'est pas rentré" (fille d'une ex-otage)

Raz Ben Ami, 57 ans, a été libérée mercredi du Hamas

Près de deux mois après l'attaque du 7 octobre, Ela Ben Ami, 23 ans, originaire du kibboutz Be'eri a retrouvé sa mère Raz, sortie de captivité mercredi dernier. Son père est toujours aux mains du Hamas.

"A deux heures et demie du matin, nous avons reçu un appel de notre agent de liaison nous disant qu'elle était libérée", raconte-t-elle.

Le matin du 7 octobre, Ela qui se cachait dans l'abri de sa maison, a appelé channel 12 disant que des terroristes avaient kidnappé son père. "Ils ont kidnappé mon père", a-t-elle déclaré en larmes. "J'ai vu une photo sur Telegram, de Gaza News, une photo de lui à Gaza. Je ne sais pas quoi faire".

Sa mère Raz, qui a été libérée après plus de 50 jours, souffre de problèmes de santé. A son retour, en serrant ses filles dans ses bras, elle a déclaré : "J'ai laissé papa là-bas, je m'inquiète terriblement pour lui." Ses filles se sont précipitées pour la calmer et lui ont répondu : "C'est lui le plus fort, il reviendra. Le pays tout entier s'inquiète pour lui." "Là-bas, personne ne nous a dit qu'on se souciait de nous", a répondu Raz.

​Ela raconte avec émotion les retrouvailles avec sa mère : "c'était un moment plein de larmes et très émouvant. Elle ne pouvait tout simplement pas croire ce qui se passait, elle ne pouvait pas croire que c'était fini. Ils ont été kidnappés et emmenés séparément à la frontière. La seule chose que j'ai dite avant son arrivée, c'est que je veux voir, un sourire dans ses yeux, mais cela n'arrivera pas tant que mon père n'est pas rentré," affirme Ela.

Une centaine d'otages sont toujours en captivité à Gaza.

