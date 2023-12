Des pourparlers en cours pour éloigner le Hezbollah de la frontière israélo-libanaise

Les États-Unis, la France et des pays arabes mènent des discussions en coulisses avec le Liban, selon certains médias israéliens

Plusieurs pays mènent actuellement des pourparlers en coulisses pour éloigner le Hezbollah de la frontière israélo-libanaise, rapporte la chaîne N12. Des dizaines de milliers de résidents israéliens du nord du pays ont évacué les régions proches de la frontière libanaise, et sont dans l'attente que la zone soit sécurisée, tandis que le Hezbollah continue de lancer des roquettes dans la région.

Ayal Margolin/Flash90 De la fumée s'élève lors d'un échange de tirs entre Tsahal et le Hezbollah à la frontière entre Israël et le Liban

Les discussions, impliquant les États-Unis, la France et plusieurs pays arabes, portent sur un cadre incluant des points clés pour le Liban : le retrait des forces du Hezbollah au nord du fleuve Litani, l'intégration d'une force internationale dans les fermes de Chebaa, sur le mont Dov et au nord du village de Rajar, un accord pour la nomination d'un nouveau président libanais et la désignation d'un nouveau chef de l'armée libanaise. Ce retrait du Hezbollah, prévu dans la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis fin à la Seconde Guerre du Liban en 2006, n'a jamais été réalisé. La proposition actuellement à l'étude avait déjà été suggérée précédemment par les Émirats Arabes Unis. Elle n'avait pas connu de développement significatif auparavant, mais elle refait surface aujourd'hui. Il n'est toutefois pas certain qu'Israël accepte cette proposition sans réserve.

AP Photo/Hussein Malla) Des terroristes du Hezbollah tiennent les drapeaux de leur groupe

De son côté, le gouvernement libanais, apâté par des fonds internationaux, pourrait accepter une "résolution 1701 allégée" pour obtenir l'adhésion du Hezbollah. Le groupe terrroriste serait susceptible d'accepter de déplacer sa redoutable force Radwan au-delà du fleuve Litani et de ne pas reconstruire les tours d'observation et autres positions militaires détruites par Tsahal à la frontière. Galant a aussi demandé la reprise des vols de l'Armée de l'Air israélienne dans l'espace aérien libanais. Bien que cet accord puisse être violé dans les mois ou les années à venir, il offrirait néanmoins une opportunité pour les habitants de regagner leurs domiciles.