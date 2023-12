Israël : l'ex-otage Emily, 9 ans invitée au concert de Beyoncé

Emily est une grande fan de la chanteuse

La petite Emily Hand, 9 ans, israélo-irlandaise libérée des mains du Hamas après plus de 50 jours de captivité à Gaza a été invitée au concert de son idole Beyoncé, pour n'importe quelle date, quand elle le souhaite, même si le concert est "complet".

Le producteur israélien Danny A, a contacté une de ses connaissances afin d'obtenir un billet pour le concert de la star, sachant que la petite aime particulièrement sa musique.

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Beyoncé

La semaine dernière, Beyoncé avait été critiquée par les internautes pro-palestiniens pour le fait que son nouveau film, qui retrace la tournée mondiale qu'elle a accomplie, soit projeté dans les cinémas israéliens. "C'est tellement décevant que Beyoncé et son équipe tendent la main aux Palestiniens et décident en même temps de projeter le film dans les cinémas israéliens. L'argent est plus important pour elle que l'humanité", avaient-ils dit.

​Le 7 octobre, Emily se trouvait chez sa copine Hila au kibboutz Be'eri en frontière de la bande de Gaza, lorsque les terroristes du Hamas les ont enlevées, avec la mère d'Hila, Raya. Toutes les trois ont depuis été relâchées.