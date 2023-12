Le Times publie une enquête approfondie sur les viols commis par le Hamas

L'article décrit en détail les viols, notamment des descriptions extrêmement difficiles à lire

Le prestigieux journal londonien The Times a publié, dimanche matin, une enquête sur les viols commis par le Hamas, le 7 octobre, comprenant des témoignages de survivants du massacre ayant assisté aux atrocités. C'est la première fois qu'un grand journal se penche de manière significative sur le sujet, après que l'organisation féminine de l'ONU a hier condamné ces actes pour la première fois, presque deux mois après le massacre. L'article décrit en détail les viols, notamment des descriptions extrêmement difficiles à lire.

Le reportage, publié dans le journal sous le titre "J'ai vu le Hamas violer des femmes avant de les tuer, témoigne un survivant", et sur le site Web sous le titre "D'abord le Hamas l'a violée. Ensuite, il lui a tiré une balle dans la tête", décrit comment un témoin s'est caché dans des buissons et a été témoin d'actes horribles contre une femme qui résistait aux terroristes qui l'attaquaient, jusqu'à ce qu'elle soit tuée. "Je n'oublierai jamais son visage", a-t-il dit. "Chaque nuit, je me réveille et lui demande pardon. Elle aurait pu être l'une de mes filles, ou ma sœur à qui j'ai acheté un billet pour le festival, mais qui n'a pas pu venir à la dernière minute".

"Il semble que leur mission était de violer autant que possible", témoigne un volontaire ZAKA

Un membre du groupe de secouristes israéliens ZAKA témoigne dans l'article "qu"il était clair qu'ils essayaient de semer autant de terreur que possible : tuer, brûler vifs, violer. Il semble que leur mission était de violer autant que possible".

Après un long silence, l'Organisation des Nations Unies pour la promotion et l'autonomisation des femmes a finalement condamné hier, pour la première fois, les horreurs commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Israël, notamment, avait reproché à ONU Women et à sa directrice, Dr. Sima Bahous, d'ignorer les violences subies par les femmes israéliennes lors des événements du 7 octobre, y compris les meurtres, les blessures, les enlèvements et les viols. En réaction, environ cent femmes avaient manifesté devant le siège de l'ONU à New York, exprimant leur déception et leur sentiment de trahison aux côtés de photos des victimes et du slogan "Me too, sauf si vous êtes juive".