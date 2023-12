Analyse : le Hezbollah à la croisée des chemins dans la guerre Israël-Hamas

Le Hezbollah permet au Hamas et au Jihad de mener des attaques d’infiltration et des lancements de missiles contre la région nord d’Israël

Les combats entre Israël et le Hezbollah sont les plus importants à la frontière nord depuis la Seconde Guerre du Liban en 2006. Le mode de combat actuel est celui d'un "conflit limité", au cours duquel les deux parties tentent d'éviter de sombrer dans une guerre totale.

Le Hezbollah vise à détourner Israël de la réalisation de ses objectifs à Gaza, qui incluent le démantèlement des capacités militaires et gouvernementales du Hamas et la libération des personnes kidnappées. Dans une certaine mesure, les combats reflètent les progrès réalisés par Israël et le Hezbollah depuis la guerre de 2006, même si ni l’un ni l’autre n’ont pleinement déployé toutes leurs capacités sur le champ de bataille.

Les deux questions cruciales qui doivent maintenant être posées sont les suivantes : à quelles considérations le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sera-t-il confronté lorsqu'il décidera de la direction des efforts de combat du Hezbollah, et qu'est-ce qu'Israël devrait-il faire pour empêcher une escalade majeure contre le Hezbollah ?

La guerre entre Israël et le Hamas place Nasrallah à un tournant historique important

Nasrallah fait face à l'une des plus grandes épreuves de sa vie

Nasrallah est actuellement presque seul à la tête du Hezbollah et a admis qu'il dirigeait la lutte de l'organisation contre Israël via des contacts directs avec les commandants sur le terrain. Sa "solitude" découle de la disparition de ses principaux lieutenants, commandants et partenaires au cours des vingt dernières années : le commandant de la Force Qods Qassem Soleimani (éliminé en 2020), et les commandants les plus éminents dans les rangs du Hezbollah : Imad Mughniyeh (2008), Mustafa Badreddine (2016), et Hassan Lakkis (2013).

La guerre entre Israël et le Hamas place Nasrallah à un tournant historique important. Il est obligé de jongler avec divers engagements et loyautés, dont certains comportent des contradictions internes qui le placent dans une tension inhérente.

La principale considération qui guide Nasrallah est son engagement envers l’Iran, qui a joué un rôle crucial dans la création du Hezbollah en 1982, auquel l’organisation terroriste a déclaré son allégeance dans son document fondateur de 1985. Depuis lors, Téhéran a investi des milliards de dollars pour soutenir le Hezbollah sur le plan militaire et logistique, en le dotant de sources médiatiques étendues et en faisant du groupe son bras droit le plus crucial et stratégique dans la région et au-delà.

Nasrallah lui-même a exprimé à plusieurs reprises sa profonde loyauté envers l'Iran, notamment en déclarant que toute décision concernant l'entrée en guerre du Hezbollah était entre les mains du guide suprême iranien (2009) et que l'engagement du Hezbollah envers l'ayatollah Khamenei l'emportait sur son engagement envers la constitution libanaise.

Malgré cela, le Hezbollah s’est efforcé de se présenter, notamment au cours de la dernière décennie, comme le "Bouclier du Liban", cherchant à établir une légitimité au-delà de la communauté chiite locale. L’idée derrière cela est qu’en élargissant sa base de soutien au Liban, le discours négatif autour de ses armes et de sa légitimité aux côtés de l’armée libanaise diminuera.

Un autre élément est l'engagement du Hezbollah (et le dévouement de Nasrallah) envers la "résistance" palestinienne. Depuis le retrait d'Israël du sud du Liban en mai 2000, Nasrallah a souligné son dévouement personnel à la lutte armée palestinienne contre Israël et son aspiration à détruire Israël, tous inspirés par l'idéologie de Khomeini. Par conséquent, il a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’il était convaincu qu’il prierait à la mosquée Al-Aqsa "libérée" à Jérusalem.

Comment le Hezbollah mène-t-il la guerre ?

Le Hezbollah a déjà signalé par l'intermédiaire de l'un de ses principaux porte-parole, le quotidien libanais Al-Akhbar, qu'il n'était pas favorable à une guerre totale. Le 30 octobre 2023, Al-Akhbar a publié un sondage d'opinion publique au Liban, réalisé le 17 octobre par le "Centre de conseil pour la recherche et la documentation", un groupe proche du Hezbollah, qui comprenait 400 personnes interrogées dans tout le Liban.

Le manque de réactivité de Nasrallah pourrait également nuire à la réputation régionale du Hezbollah

Salem Zahran, l’un des commentateurs d’Al-Manar, a sévèrement critiqué l’appel du haut responsable du Hamas, Khaled Mashal, au Hezbollah d’ouvrir un front à la frontière nord. Ces critiques témoignent de l'approche actuelle du Hezbollah et de la direction qu'elle pourrait prendre.

Le comportement de Nasrallah reflète ses efforts pour réussir cette épreuve difficile. D’une part, l’échec du Hezbollah à répondre aux attentes en matière d’implication dans le conflit a suscité la déception parmi les hauts responsables du Hamas. Le manque de réactivité de Nasrallah pourrait également nuire à la réputation régionale du Hezbollah.

D'autre part, il subit également d’importantes pressions de la part du gouvernement libanais lui-même. Le Premier ministre par intérim Najib Mikati, et le ministre des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib, ont publiquement exhorté Nasrallah à ne pas entraîner le Liban dans la guerre – bien que Mikati ait essentiellement reconnu l'impuissance de son gouvernement en déclarant que la décision de guerre ne relevait pas de sa compétence, ou de celle de son gouvernement.

Il semble que l’Iran souhaite préserver le Hezbollah comme son atout stratégique le plus crucial dans la région et comme force de dissuasion

On peut donc raisonnablement envisager que, compte tenu de l’ancienneté acquise par Nasrallah dans les combats et de sa familiarité avec Israël, Téhéran lui fait confiance pour trouver la manière appropriée de participer à la guerre sans entraîner une diminution de ses capacités stratégiques. L’Iran a également pris plusieurs mesures pour aider le Hezbollah à améliorer sa performance contre Israël : Khamenei a dépêché le chef de la Force Qods, Esmail Qaani, à Beyrouth pour coordonner la poursuite du conflit avec Nasrallah.

Comme l’a révélé Tsahal, une unité de la "Division Imam Hossein", la milice iranienne la plus puissante en Syrie, sous la direction du commandant de division Dhu al-Fiqar, a été envoyée au Liban pour aider – et même participer – aux combats du Hezbollah. Dans le même temps, comme Israël l’a également révélé, l’Iran a secrètement envoyé des membres supérieurs de l’unité 300 de la Force Quds, une unité technologique spécialisée dans les cyberopérations et la guerre électronique, pour aider le Hezbollah dans sa guerre électronique contre Israël.

La conduite du Hezbollah reflète une tentative de "marcher sur la corde raide". Il mène des attaques relativement circonscrites dans le nord, limitant les tirs de roquettes à la zone Safed-Mont Meron et permettant au Hamas de frapper la zone sensible de la baie de Haïfa. Récemment, il a élargi son arsenal dans le conflit pour inclure des drones chargés d’explosifs et des missiles Burkan à ogive lourde et à courte portée.

Le Hezbollah est conscient de l’impact psychologique de l’évacuation par Israël des communautés du nord

Le Hezbollah permet également au Hamas et au Jihad islamique palestinien de mener des attaques d’infiltration et des lancements de missiles contre la région nord d’Israël. Le Hezbollah est conscient de l’impact psychologique de l’évacuation par Israël des communautés du nord, qui, jusqu’à présent, a été limitée dans son ampleur. Le groupe semble tenter de contraindre Israël à étendre ces évacuations, maximisant ainsi ses actions.

Les récents discours de Nasrallah (les 3 et 11 novembre) depuis le début de la guerre reflètent également la marge de manœuvre limitée avec laquelle il opère. Premièrement, il s'est vanté du fait que la situation de guerre que le Hezbollah a imposée à Tsahal dans le nord n'avait pas été observée depuis 1948. Il a critiqué ceux qui s'attendaient à une guerre totale contre Israël et ceux qui pensaient que la participation du Hezbollah à la guerre était mineure, soulignant que l'implication du Hezbollah a été "énorme et influente."

Nasrallah a également fourni des déclarations vagues et non contraignantes qui impliquaient la possibilité d’une nouvelle escalade sur le front libanais, déclarant qu’'en fait, toutes les options sur le front libanais sont ouvertes", et précisant qu’une telle escalade dépendait des actions d’Israël à Gaza.

Dans une tentative de projeter sa puissance, il a également exprimé son mépris pour la présence de porte-avions et de destroyers américains dans la région et a affirmé que le Hezbollah était également prêt à s’en occuper.

Nasrallah s’est engagé à tuer un civil en Israël pour tout civil libanais tué par les tirs de Tsahal (ou soldat pour soldat), conformément aux tentatives du Hezbollah d’attaquer des cibles civiles israéliennes. Il a décrit avec fierté l’augmentation de la variété des armes utilisées par le Hezbollah contre Israël, comme les drones d’attaque. Pour tenter de repousser les critiques, il a ajouté qu’Israël dissimulait le nombre réel de victimes causées par le Hezbollah, qui, selon lui, est plus élevé que ce que l’État juif n'a admis.

Malgré toutes les affirmations, arguments et menaces, les discours de Nasrallah ont été critiqués dans les cercles palestiniens, reflétant la même déception exprimée par le Hamas concernant la performance du Hezbollah dans la guerre. L'affirmation de Nasrallah, lors de son discours du 11 novembre, selon laquelle presque toutes les fusillades du Hezbollah dans la zone frontalière devraient être considérées comme une opération suicide peut être vue comme un appel explicite au grand public du monde arabe.

Malgré toutes les affirmations, arguments et menaces, les discours de Nasrallah ont été critiqués dans les cercles palestiniens

Au stade actuel, le Hezbollah ne devrait pas intensifier les combats. Il utilise néanmoins diverses armes dont il est équipé à travers l’unité de ravitaillement et de logistique de la Force Quds 700. Il semble que l’équation "du tac au tac" que Nasrallah a précédemment tenté d’établir motive le Hezbollah à tenter de combler l’écart auquel il est actuellement confronté, après avoir subi 74 victimes contre six de Tsahal (au 14 novembre). Cette "inégalité" est principalement due au succès d’Israël, qui a commencé dès la deuxième semaine de la guerre, à mener des attaques préventives et à contrecarrer les tentatives des agents du Hezbollah de lancer des missiles antichars.

