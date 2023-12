Tsahal a localisé plus de 800 entrées de tunnels du Hamas et en a détruit près de 500

Certaines des entrées découvertes servaient à relier des sites stratégiques du groupe terroriste

L'armée israélienne a affirmé, dimanche, avoir localisé plus de 800 entrées de tunnels souterrains de l'organisation terroriste Hamas et en avoir détruit près de 500 depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre dernier. Tsahal a indiqué avoir neutralisé les ouvertures en les faisant exploser ou en les bloquant. Selon l'armée, certaines servaient à relier des sites stratégiques du groupe terroriste. Par ailleurs, plusieurs kilomètres de tunnel ont été détruits.

Les puits étaient situés dans des zones habitées par des civils, et nombreux se trouvaient à proximité ou même à l'intérieur de structures comme des écoles, des jardins d'enfants, des mosquées et des aires de jeux. Les forces de Tsahal ont découvert des armements importants dans certains de ces puits, "ces trouvailles illustrent l'usage cynique de la population civile par le Hamas qui utilise des civils comme boucliers humains et dissimule ses activités terroristes derrière des infrastructures civiles", a affirmé l'armée dans un communiqué.

Une fois les puits localisés, l'armée israélienne a "entamé une analyse détaillée pour étudier les spécificités des tunnels, avant de procéder à la planification et à la préparation de leur itinéraire souterrain en vue de leur destruction".