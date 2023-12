Gaza : l'armée israélienne publie une carte indiquant aux civils où s'abriter

"Il n'y a pas beaucoup d'armées modernes qui feraient ça", a noté le Conseil de sécurité nationale américain

Alors que l'armée israélienne a repris les combats dans la bande de Gaza, poursuivant ses opérations dans le nord, tout en les étendant au centre et au sud du territoire, le porte-parolat de Tsahal en arabe a publié une carte à destination des civils, leur indiquant les endroits où ils peuvent se réfugier pour être en sécurité.

Après le largage de tracts samedi demandant à la population de quitter les villes de Khan Younès et Jabaliya pour se diriger vers des zones sûres, Tsahal a ainsi publié une carte indiquant les endroits précis où se réfugier.

"Habitants de Jabaliya, Alsga'a, Elzitoun et de la vieille ville de Gaza, pour votre sécurité, nous vous appelons à évacuer immédiatement vos maisons et à emprunter les routes de Haïfa et Halil al-Wazir afin de vous rendre dans les centres d'hébergement et les écoles écoles des quartiers d'Eldraj et Tofeh, à l'ouest de la ville de Gaza", a écrit Avihai Adraee.

"Nous publions la carte indiquant le découpage du territoire de la bande de Gaza en zones et quartiers, dans le but de vous aider à vous familiariser avec cette organisation pour préparer les prochaines étapes de la guerre. Vous pourrez ainsi vous déplacer vers des endroits précis lorsque cela sera nécessaire, afin de maintenir votre sécurité", a ajouté le porte-parole.

Le Conseil de sécurité nationale américain (NSC) a estimé ce dimanche qu'Israël avait pris dernièrement des mesures significatives pour protéger davantage les civils gazaouis au cours de la nouvelle phase des combats qui vient de débuter. Le porte-parole du NSC, John Kirby, a ainsi affirmé sur la chaîne ABC que l'armée israélienne avait repris son offensive "de façon plus réduite et précise", soulignant que ces deux derniers jours, celle-ci avait publié en ligne une carte des lieux où les civils pouvaient se rendre pour trouver refuge et fuir les combats. "Il n'y a pas beaucoup d'armées modernes qui feraient ça", a noté John Kirby. "Ils font des efforts".