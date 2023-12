"Nous éliminerons tous les dirigeants du Hamas, y compris ceux qui sont à l'étranger", promet le chef du Shin Bet

"Nous irons les chercher partout : à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar. Cela prendra des années, mais nous le ferons. C'est notre Munich"

Dans un enregistrement diffusé ce dimanche par la chaîne publique Kan, le chef du Shin Bet promet d'éliminer tous les dirigeants du Hamas, y compris ceux qui se trouvent à l'étranger. "Le cabinet nous a fixé un objectif, celui d’éliminer le Hamas, et nous sommes déterminés à le faire. C'est notre Munich", déclare ainsi Ronen Bar sur cette bande son, faisant référence à l'opération du Mossad s'étant étirée sur 20 ans, qui a permis d'éliminer les terroristes à l'origine de l'assassinat des 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

"Nous irons les chercher partout : à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar, partout. Cela prendra quelques années, mais nous serons là pour le faire", a assuré celui qui dirige le renseignement intérieur israélien.

Dans cet enregistrement, on entend enfin le chef du Shin Bet endosser de nouveau toute sa part de responsabilité dans les attaques du 7 octobre. "Nous sommes responsables de la sécurité du pays. Notre devoir est d'assurer à la fois la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens. Malheureusement, le 7 octobre, nous n'avons pas pu le faire", dit-il, assurant que les leçons de cet échec étaient tirées et qu'elles étaient largement appliquées, "et pas seulement à Gaza".

Ces propos de Ronan Bar interviennent alors que Tsahal a débuté ses opérations dans le sud de la bande de Gaza, là où se trouveraient Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, et Mohammed Deif, chef de l'aile militaire de l'organisation terroriste.

Les propos du chef du Shin Bet confirment ceux du Premier ministre qui lors d'une conférence de presse le 23 novembre, avait indiqué avoir donné pour instruction à l’agence de renseignement extérieur du Mossad, de prendre pour cible les chefs du Hamas "partout où ils se trouvent".

Lors du même débriefing devant les journalistes, le ministre de la Défense Yoav Gallant avait affirmé que tous les dirigeants du Hamas pouvaient être considérés "comme des hommes morts". "Leur vie est en sursis", avait-il souligné. "La lutte est mondiale : depuis les agents sur le terrain jusqu’à ceux qui profitent d’avions de luxe pendant que leurs émissaires agissent contre les femmes et les enfants, ces gens sont voués à la mort.".