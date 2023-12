Israël en guerre : Tsahal a attaqué 200 cibles du Hamas au cours de la nuit | LIVE

Israël assure ne pas chercher à déplacer qui que ce soit hors de Gaza

L'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle ne cherchait pas à forcer les Palestiniens à partir en Egypte, tout en reconnaissant leur situation "difficile" dans la bande de Gaza. "On ne cherche pas à faire évacuer des gens là-bas", a déclaré son porte-parole, Jonathan Conricus lundi devant des journalistes. "L'Egypte a été très claire là-dessus : elle ne veut pas de cela", a-t-il ajouté. "On ne cherche pas à déplacer la population de façon permanente", a-t-il martelé. "Nous avons demandé aux civils d'évacuer le champ de bataille et désigné une zone humanitaire spécifique à l'intérieur de la bande de Gaza", a-t-il déclaré en parlant de la zone côtière d'Al-Mawasi. "Nous savons parfaitement que l'espace et l'accès sont limités et c'est pourquoi il est crucial d'obtenir le soutien des organisations humanitaires internationales pour aider à la mise en place des infrastructures dans la zone d'Al-Mawasi", a-t-il expliqué.