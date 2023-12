Trois nouveaux soldats tombés à Gaza : Neriya Shaer, Ben Zussman et Binyamin Yehoshua Needham

Leur mort porte à 74 le nombre de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza depuis l'incursion terrestre et à 401 depuis le 7 octobre

L’armée israélienne a annoncé lundi matin la mort de trois nouveaux soldats tombés dimanche dans les combats à gaza. Leur mort porte le nombre de soldats de Tsahal tués depuis le 7 octobre à 401. 74 d’entre eux sont tombés au cours des combats dans la bande de Gaza.

Le sergent-chef de réserve, Neriya Shaer, soldat du 6655e bataillon de la 55e brigade, âgé de 36 ans et originaire de Yavne a été tué lors des combats dans le centre de la bande de Gaza. Le sergent-chef de réserve, Ben Zussman, soldat âgé de 22 ans originaire de Jérusalem et le sergent Binyamin Yehoshua Needham, âgé de 19 ans et originaire de Zikhron Yaakov, ont été tué dans le nord de la bande de Gaza. Tous deux faisaient partie du 601e bataillon de la 401e brigade du Corps du génie de combat.

MENAHEM KAHANA / AFP Chars de Tsahal dans la bande de Gaza

De plus un soldat du 601e bataillon a été grièvement blessé lors des batailles dans le nord de la bande de Gaza et a été transporté vers un hôpital. Sa famille a été prévenue.

IDF Spokesperson Le sergent-chef Aschalwu Sama (à gauche) et le sergent-chef (réserviste) Or Brandes.

Dimanche, l’armée israélienne annonçait la mort de deux soldats, l'un d'entre eux étant décédé des suites de blessures subies avant la trêve qui a pris fin vendredi. Le sergent-chef Aschalwu Sama, 20 ans, de Petach Tikva, un combattant du 935e bataillon de la Brigade Nahal, a succombé à ses blessures samedi soir, après avoir été touché lors d'une bataille le 14 novembre dans le nord de la bande de Gaza. Le sergent-chef de réserve Or Brandes, 25 ans, de Shoham, soldat du 82e Bataillon de la 7e Brigade, est, lui, tombé au combat dans le centre de la bande de Gaza.