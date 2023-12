Gal Gadot : "Le monde a laissé tomber les femmes israéliennes du 7 octobre"

L'actrice a lancé un appel sur Instagram pour la libération immédiate des 10 femmes toujours retenues par le Hamas à Gaza

L'actrice israélienne Gal Gadot a exprimé sa préoccupation face au silence entourant les rapports de violences sexuelles perpétrées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël. Elle a souligné le risque constant encouru par les femmes otages, dont la captivité s'étend désormais à près de deux mois.

"Dans les heures qui ont suivi l'attaque du 7 octobre, la première vidéo glaçante a été diffusée montrant Shani Louk, exposée nue et souillée par ses agresseurs fiers"

"Nous prétendons nous opposer au viol, à la violence contre les femmes. Nous ne laisserons pas les femmes être victimisées puis réduites au silence. Nous disons que nous croyons les femmes, que nous soutenons les femmes, que nous parlons pour les femmes", a écrit l'actrice dans un post sur son compte Instagram dimanche.

https://twitter.com/i/web/status/1731524989151596954 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Gadot a attiré l'attention sur les remises en question récentes par certains pays occidentaux, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, de la véracité des reportages des médias israéliens concernant les violences sexuelles du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Elle a également mis en lumière les critiques adressées aux Nations Unies en Israël pour leur silence sur les violences sexuelles subies par les femmes pendant cette attaque, ainsi que pour leur manque de réaction face à la situation précaire des otages féminines toujours détenues par le Hamas.

"Dans les heures qui ont suivi l'attaque du 7 octobre, la première vidéo glaçante a été diffusée montrant Shani Louk, exposée nue et souillée par ses agresseurs fiers. Pourtant, deux mois plus tard, les femmes sont toujours otages de ces violeurs et le monde n'a pas su reconnaître cette situation pour ce qu'elle est véritablement : une crise urgente nécessitant une réponse rapide et résolue", a écrit Gadot. L'actrice a ensuite appelé "les femmes et les alliés des femmes à agir", implorant divers groupes, y compris l'ONU, de faire tout leur possible pour assurer la libération des femmes otages afin qu'elles n'aient pas à subir d'autres actes de violence sexuelle. "Ces femmes ne peuvent pas survivre un moment de plus à cette horreur", a conclu Gadot.