Yonatan Samerano, 21 ans, kidnappé par le Hamas au festival Nova est mort en captivité

Yonatan Samerano avait été blessé par balle puis enlevé par les terroristes du Hamas à Gaza

Après près de deux mois d’espoir, la famille de Yonatan Samerano, un Israélien de 21 ans, kidnappé le 7 octobre au festival Nova à Re’im, a été informée de son décès en captivité. "La nouvelle la plus difficile de toutes", a déclaré son père Kobi, à l’annonce de la mort de son fils. Son décès a été confirmé par les autorités israéliennes mais son corps est toujours entre les mains des terroristes du Hamas.

"C'est avec une grande tristesse et un sombre chagrin que nous apprenons le décès de notre fils, de notre frère et de notre cher petit-fils Yonatan Mordechai Samerano", peut-on lire dans l'avis de décès. Sa famille a érigé une tente destinée aux éloges funèbres et condoléances dans la maison familiale à Tel Aviv.

Yonatan Samerano était en compagnie de deux amis, Benayahou Biton et Maor Graziani, qui ont eux, été assassinés. La dernière localisation connue de son téléphone date du matin du samedi 7 octobre, au kibboutz Be’eri, où il aurait cherché refuge. Sa famille avait alors indiqué qu’il avait été blessé par balle puis enlevé à Gaza, son état nécessitant des soins médicaux. Depuis son enlèvement, sa famille lutte sans relâche pour obtenir sa libération. Ses parents ont rencontré le Cabinet de guerre et se sont rendus à la Knesset pour sensibiliser l'opinion. Ils ont aussi exprimé leur mécontentement face à l'exclusion des jeunes malades et blessés des négociations pour la libération des otages.