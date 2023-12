Le Hamas répond au chef du Shin Bet : "les menaces ne nous effraient pas"

"ces menaces constituent une violation flagrante de la souveraineté des 'pays frères' mentionnés par les responsables ennemis" (Hamas)

Le Hamas a répondu lundi matin aux promesses du chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet d'éliminer tous les dirigeants du Hamas, y compris ceux qui se trouvent à l'étranger, qu’ils soient au Qatar ou en Turquie. Selon le conseiller en communication du chef du bureau politique du Hamas, Taher al-Nono, "ces menaces constituent une violation flagrante de la souveraineté des 'pays frères' mentionnés par les responsables ennemis, et constituent un préjudice direct à la sécurité de ces pays".

SUHAIB SALEM / POOL / AFP L'ex-chef du Hamas Khaled Meshaal et son successeur Ismail Haniyeh

Al-Nono a également déclaré que "les menaces de l'ennemi de s'en prendre à de hauts responsables du Hamas à Gaza et dans d'autres pays reflètent la situation politique et militaire dans laquelle il se trouve, en raison de la résilience du peuple palestinien et des courageuses forces de résistance". Il a souligné que "les menaces n'effraient aucun des hauts responsables de l'organisation".

"Le gouvernement nous a fixé un objectif", a déclaré le chef du Shin Bet Ronen Bar, dans un enregistrement diffusé dimanche par la chaîne publique israélienne Kan. "Pour reprendre les mots de la rue, il s'agit d'éliminer le Hamas, et nous sommes déterminés à le faire partout : à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar. C'est notre Munich", a-t-il dit, comparant les futures éliminations des chefs du Hamas à celles des terroristes des JO de Munich. "Cela prendra quelques années, mais nous le ferons", a assuré Ronen Bar.

Article 27A of the Israeli copyright law Terroristes du Hamas impliqués dans les attaques du 7 octobre arrêtés par Israël

Dans cet enregistrement, on entend enfin le chef du Shin Bet endosser de nouveau toute sa part de responsabilité dans les attaques du 7 octobre. "Nous sommes responsables de la sécurité du pays. Notre devoir est d'assurer à la fois la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens. Malheureusement, le 7 octobre, nous n'avons pas pu le faire", dit-il, assurant que les leçons de cet échec étaient tirées et qu'elles étaient largement appliquées, "et pas seulement à Gaza".