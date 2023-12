Israël assure ne pas chercher à déplacer qui que ce soit hors de Gaza

Tsahal estime qu'il est crucial d'obtenir le soutien des organisations humanitaires pour aider à la mise en place des infrastructures dans la zone d'Al-Mawasi

L'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle ne cherchait pas à forcer les Palestiniens à partir en Egypte, tout en reconnaissant leur situation "difficile" dans la bande de Gaza. "On ne cherche pas à faire évacuer des gens là-bas", a déclaré son porte-parole, Jonathan Conricus lundi devant des journalistes. "L'Egypte a été très claire là-dessus : elle ne veut pas de cela", a-t-il ajouté. "On ne cherche pas à déplacer la population de façon permanente", a-t-il martelé.

"Nous avons demandé aux civils d'évacuer le champ de bataille et désigné une zone humanitaire spécifique à l'intérieur de la bande de Gaza", a-t-il déclaré en parlant de la zone côtière d'Al-Mawasi. "Nous savons parfaitement que l'espace et l'accès sont limités et c'est pourquoi il est crucial d'obtenir le soutien des organisations humanitaires internationales pour aider à la mise en place des infrastructures dans la zone d'Al-Mawasi", a-t-il expliqué.

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est alarmé ce weekend du fait que des centaines de milliers d'habitants de Gaza étaient "confinés dans des zones de plus en plus petites" dans le sud du territoire. "Il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza", selon lui.

Depuis l'échec la semaine dernière d'une trêve, Israël a élargi son offensive à Gaza. Dans la dernière estimation de l'ONU, environ 1,8 million de personnes à Gaza, soit environ 75% de la population, ont été déplacées. L'Egypte, qui partage une frontière avec Gaza et a signé un accord de paix avec Israël, a rejeté l'idée d'un mouvement massif de Palestiniens vers son territoire. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a aussi déclaré que "les gens devraient pouvoir rester à Gaza, leur maison".