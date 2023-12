"Nous le ramènerons", assure le commandant de la division de Gaza aux "funérailles" du colonel Assaf Hamami

"Dès qu'il a entendu parler de l'attaque terroriste, il n'a pas hésité un instant et est parti au combat"

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce lundi, au cimetière Kiryat Shaul à Tel Aviv, pour rendre un dernier hommage au colonel Assaf Hamami, tué le 7 octobre et dont la dépouille a été emmenée à Gaza par les terroristes. "Je te promets que nous ferons tout pour te ramener chez toi", a déclaré le général de brigade Avi Rosenfeld, commandant de la division de Gaza, lors d’un hommage.

"Tous ceux qui ont connu Assaf, que ce soit en tant que commandant ou ami, savent qu'il se trouvait toujours là où le danger était présent et où l'action était nécessaire. Il y était pendant ses 22 années de service dans l'armée israélienne, et également le jour du début de la guerre, le 7 octobre", a quant à lui dit le ministre de la Défense Yoav Gallant. "Dès qu'il a entendu parler de l'attaque terroriste, il n'a pas hésité un instant et il est parti au combat".

Said Khatib/AFP/Getty Images Des terroristes palestiniens se dirigent vers la barrière frontalière avec Israël depuis la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

"Il était là pour protéger de son corps les habitants des localités frontalières de Gaza, qui étaient sa deuxième famille et qu'il aimait tant", a poursuivi le ministre. "Lui qui a consacré toute sa vie à la sécurité de l'État, qui a lié son destin à la protection des citoyens d'Israël, est tombé en commandant et en soldat, en accomplissant sa vocation, la mission de sa vie".

"Je veux te donner un autre titre, celui de "Magen Nirim" (défenseur de Nirim)", a indiqué Avi Dabush, un représentant du kibboutz Nirim, où Assaf Hamami a été tué. "Lorsque nous étions dans les abris, tu es venu nous sauver, tu es entré dans le kibboutz, tu as recherché les terroristes et livré une bataille inégale, à quelques-uns contre une multitude de terroristes, tu as été notre miracle", a-t-il conclu.