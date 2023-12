Les corps de 15 Israéliens se trouvent dans la bande de Gaza

Les dépouilles de 11 civils et 4 soldats israéliens se trouvent entre les mains du Hamas

Les dépouilles de 15 Israéliens, 11 civils et quatre soldats, se trouvent dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le bureau du Premier ministre israélien. Parmi les 4 soldats, tués lors des attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre, se trouve un officier supérieur, le colonel Assaf Hamami. Parmi les 11 civils figurant sur la liste diffusée lundi, certains avaient déjà été annoncés morts, en Israël ou à Gaza.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza

En vertu d'une trêve entre Israël et le Hamas destinée à permettre l'échange d'otages israéliens et de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, 105 otages ont été libérés en sept jours, dont 80 de nationalité israélienne. Cinq personnes avaient été relâchées avant la trêve. 137 otages, dont 20 femmes et deux enfants, sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Selon Israël, est considéré comme otage toute personne détenue y compris décédées et dont les corps n’ont pas été rendus.

Trois corps d'otages qui ne figurent pas dans cette liste, une soldate et deux civils, ont été retrouvés par l’armée israélienne et rapatriés en Israël.