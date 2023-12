Israël : renforcement des avertissements de voyage pour des dizaines de pays, dont la France et le Royaume-Uni

Un avertissement de voyage de niveau 2 a été émis pour plusieurs pays d'Europe de l'Ouest dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne

En raison de l'intensification des menaces de l'Iran et du Hamas, ainsi que de l'augmentation des incidents antisémites et des tentatives d'attaques contre les Juifs et les Israéliens dans le monde, dans le sillage de la guerre à Gaza, le Bureau de la Sécurité Nationale a ajusté les niveaux d'avertissement de voyage pour divers pays. Un avertissement de voyage de niveau 2 a été émis pour plusieurs pays d'Europe de l'Ouest (dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne), d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine), ainsi que l'Australie et la Russie, recommandant une vigilance accrue.

https://twitter.com/i/web/status/1731647445036110186 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un avertissement plus important (niveau 3) suggérant d'éviter les voyages non essentiels, a été émis pour certains pays en Afrique (y compris l'Afrique du Sud et l'Érythrée) et en Asie centrale (Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan).

Le Bureau de la Sécurité Nationale conseille donc au public israélien de bien réfléchir à la nécessité de voyager à l'étranger au cours des prochaines semaines, de choisir prudemment ses destinations et de suivre les recommandations de sécurité. Il est particulièrement recommandé d'éviter les zones à haut risque, telles que les pays arabes et du Moyen-Orient, le Caucase du Nord, les pays voisins de l'Iran et certains pays musulmans d'Asie. Les voyageurs sont également invités à éviter les manifestations anti-israéliennes, à rester vigilants et à ne pas afficher ouvertement des symboles israéliens ou juifs.